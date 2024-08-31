«Лукашенко к чему-то готовится» 3 31.08.2024, 8:40

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Диктатор окончательно стал инструментом для операций Москвы.

В интервью «Главреду» соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло отреагировал на заявление МИД Украины относительно учений, которые проводит белорусская армия у границы с Украиной. МИД Украины призвал руководство Беларуси отвести свои войска.

Жмайло рассказал о чем может свидетельствовать такое заявление, и действительно ли речь идет о том, что Лукашенко может к чему-то готовиться в плане Украины.

«Не стопроцентно, что Беларусь к чему-то готовится. Мы должны понимать простой факт: самопровозглашенный диктатор Беларуси Александр Лукашенко окончательно стал инструментом для информационно-психологических операций Москвы», - отметил Дмитрий Жмайло.

Он также рассказал, что уже были отдельные факты, которые свидетельствуют, что белорусский режим передает действующую технику подразделений вооруженных сил Республики Беларусь подразделениям вооруженных сил Российской Федерации.

«То ли в аренду, то ли в подарок, то ли продает он эту технику - это уже вопрос десятый. Поэтому сейчас, учитывая, что Минск так и не пошел на прямое участие в войне, его используют именно для таких информационно-психологических операций, то есть когда правитель страны, якобы формально независимой, дает интервью топ-пропагандистам в те моменты, когда нужно РФ», - добавил эксперт.

Буквально несколько недель назад Лукашенко браво заявлял, что отвел войска от границы, но как только Украина начала операцию на территории Российской Федерации, он снова активизировал этот вопрос.

«Действительно, там есть движение войск, и самое опасное то, что это Гомельская область, соответственно это близость к Чернобыльской атомной электростанции. Мы уже видели, к каким последствиям привело квартирование россиян в этой зоне, когда они окопались в Рыжем лесу», - пояснил Жмайло.

Военный эксперт считает, что это создание искусственного напряжения для того, чтобы сковать украинские резервы. Потому что, например, в соседней Сумской области происходит ротация подразделений, которые поддерживают наступательные действия на территории Российской Федерации, потому что россияне пока не могут противодействовать Украине.

«У них была группировка в районе Климово-Клинцов, ближе к границе с Черниговщиной, оттуда отправилась колонна, которую мы разбили на подходе буквально в первые дни начала операции на Курщине. И поскольку россияне не могут ничего сделать, в этот район они стягивают срочников, представителей военно-космических сил России, из которых формируют штурмовые отряды на скорую руку для того, чтобы остановить украинское наступление», - отметил Жмайло.

Он также рассказал, что вооруженные силы республики Беларусь не очень численны. По состоянию на 2021 год у них насчитывалось 43 тысячи личного состава, из которых только 30 тысяч - это сухопутные и десантно-штурмовые войска, и именно они играют роль определенного отвлекающего маневра для того, чтобы сковать резервы Украины, которые очень необходимы на Курщине.

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