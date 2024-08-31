Российская певица Чичерина похвасталась косметичкой Chanel, украденной у украинки

Российская певица Чичерина похвасталась косметичкой Chanel, украденной у украинки12
- 31.08.2024, 9:09
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Мародерка опубликовала видео.
Одиозная российская ультрапатриотка, певица Юлия Чичерина оказалась еще и мародеркой. Она похвасталась, что во время визита на оккупированные территории Украины обзавелась косметичкой Chanel, украденной у местной жительницы.
Видео Чичерина опубликовала на своем канале в Telegram, передает Dialog.UA.
Большую розовую косметичку с надписью Chanel Чичериной подарили российские оккупанты, воюющие против Украины. Они утверждали, что якобы отобрали ее у французского военного.
Очевидно, что этот «трофей» был украден российскими военными у обычной украинки.
Однако Чичерину этот факт не смутил, она смеялась и глумилась на камеру. «Французов они, по-моему, поймали… Они с сумочками, с бородами! Они с такими гоняли, это у них патронташи такие. Классно! Это самое оригинальное, пожалуй», - веселилась певица.