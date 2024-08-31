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Количество грузовиков на границе с Польшей выросло до рекордных 1000 штук

  • 31.08.2024, 9:37
Количество грузовиков на границе с Польшей выросло до рекордных 1000 штук

Обстановка на погранпереходах Беларуси и ЕС по состоянию на утро субботы.

Количество грузовиков на польской границе выросло до рекордных 1000 штук. Именно столько большегрузов стоит в Козловичах.

Количество легковых авто на погранпереходе «Брест» составляет 400, а автобусов — 16.

На литовской границе в Козловичах стоят 400 легковушек и 18 автобусов, грузовиков.

В Беняконях 860 грузовиков, очереди из автобусов и легковушек.

В Григоровичах на литовской границе — 680 грузовиков, очереди из легковушек и автобусов нет.

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