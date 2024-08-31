NYT: F-16 в Украине могли сбить дружественным огнем Patriot 2 31.08.2024, 9:58

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Расследование допускает и другие причины падения.

Самолет F-16, который Украина потеряла во время массированной атаки РФ 26 августа, могли сбить дружественным огнем.

Есть признаки того, что борт поразила ракета Patriot, пишет The New York Times со ссылкой на западного чиновника, проинформированного о предварительном расследовании, в пятницу, 30 августа.

Расследование допускает и другие причины падения — механические неисправности или ошибка пилота, указывает издание.

Авиакатастрофа F-16 могла стать причиной увольнения главы Воздушных сил ВСУ Николая Олещука, об отставке которого президент Владимир Зеленский заявил на следующий день после подтверждения падения F-16.

Военные эксперты отмечают, что вероятность инцидентов с дружественным огнем особенно возрастает во время массированных атак с применением ракет и беспилотников, пишет NYT.

«Следить за тем, кто хороший, а кто плохой, особенно когда вокруг одновременно летают ракеты, сложно», — сказал Марк Кансиан, старший советник Центра стратегических и международных исследований, аналитического центра в Вашингтоне.

Украина потеряла самолет через несколько недель после получения первых бортов F-16. NYT пишет, что это является «значительным ударом по усилиям Украины» относительно интеграции самолетов и убеждению союзников в НАТО в том, что страна может эффективно справляться с современным западным оружием.

Погибший во время крушения Алексей Месь был одним из около десятка украинцев, которые прошли ускоренную программу подготовки, что является элементом дополнительного риска, говорят эксперты.

Также аналитики отмечают, что, хотя потеря самолета является неудачей, крушения истребителей — обычное дело, даже в ходе учебных миссий мирного времени. Влияние трагедии на общие военные усилия Украины, скорее всего, будет незначительным, указывает издание.

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