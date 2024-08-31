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ГАИ предупредила о «массированной отработке» двух трасс Беларуси

  • 31.08.2024, 10:06
  • 3,026
ГАИ предупредила о «массированной отработке» двух трасс Беларуси

На какие пять нюансов решили обратить внимание?

В Госавтоинспекции Минской области предупредили о рейдах в последние выходные лета. Так, с пятницы по воскресенье стражи дорог пообещали уделить пристальное внимание соблюдению ПДД на двух республиканских трассах — М-1 и Р-23. По словам инспекторов, «массированные отработки» проведут на наиболее опасных участках, которые характеризуются большим количеством ДТП.

В УГАИ УВД Минского облисполкома подчеркнули, что цель мероприятий — предупредить дорожно-транспортный травматизм, а также выявить правонарушения со стороны недобросовестных водителей. Следить за выполнением правил дорожного движения инспекторы пообещали путём негласного и смешанного контроля. При этом особое внимание ДПС будет нацелено на участки двух автомагистралей: М-1 «Брест — Минск — граница РФ» и Р-23 «Минск — Микашевичи».

«В июле на автомобильной дороге М-1 зарегистрировано 4 ДТП, в результате которых 1 человек погиб, 4 — получили травмы различной степени тяжести. На автомобильной дороге Р-23 произошло 3 ДТП, в которых 5 человек травмированы», — обратили внимание в столичной ГАИ.

Особое внимание дорожная милиция пообещала уделить нарушениям, которые влекут за собой аварии с тяжёлыми последствиями, среди которых:

управление в пьяном виде;

отсутствие водительских прав;

нарушение ПДД пешеходами и велосипедистами;

несоблюдение правил перевозки пассажиров;

игнорирование ПДД водителями маршруток.

Инспекторы Минской ГАИ порекомендовали белорусам «учитывать погодные и дорожные условия», а также быть внимательными и дисциплинированными на дороге. Пешеходам стражи дорог посоветовали проявлять «максимум внимания» при переходе проезжей части и не забывать про фликеры, передала газета «СБ. Беларусь сегодня».

А что на Гродненщине?

Госавтоинспекция Гродненской области предупредила водителей об «усиленном контроле» на дорогах 30 августа и 1 сентября. Стражи дорог пообещали уделить «большое внимание» безопасности на загородных дорогах, в частности отработать трассы М-6 «Минск — Гродно» и Р-11 «Поречаны — Новогрудок — Несвиж».

Вот за какими нарушениями — «усиленный контроль» инспекторов:

управление автомобилем в пьяном виде;

отсутствие прав;

превышение скоростных режимов;

нарушение правил обгона.

Напомним, наказание за превышение скорости в Беларуси напрямую зависит от того, на сколько её превысили. Согласно ст. 18.12 КоАП РБ, на сегодняшний день в стране действуют следующие штрафы:

от 10 до 20 км/ч — до 1 БВ (40 рублей);

от 20 до 30 км/ч — от 1 до 3 БВ (до 120 рублей);

от 30 до 40 км/ч — от 3 до 10 БВ (до 400 рублей);

более чем на 40 км/ч — от 8 до 12 БВ (до 480 рублей).

Если водитель повторно в течение года превысил скорость более чем на 20 км/ч, штраф вырастет в разы — от 5 до 15 БВ (то есть до 600 рублей). В этом случае нарушителя также могут лишить прав на срок до одного года.

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