Повелитель времени Макрон 1 Олег Шамшур, ZN.UA

31.08.2024, 10:13

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Сложилась беспрецедентная ситуация в истории Франции.

Почти два месяца прошло после проведения во Франции досрочных выборов. И на протяжении всего этого времени в стране нет правительства: его обязанности исполняет старый состав кабинета министров во главе с Габриэлем Атталем. Ситуация беспрецедентная в истории современной, Пятой Французской республики.

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Пропрезидентская политическая сила одержала два очень болезненных поражения подряд — на европейских и досрочных выборах. Вместо политической «ясности» в виде восстановления доминантных позиций в Национальной ассамблее, на которую рассчитывал Эммануэль Макрон, объявляя досрочные выборы, количество депутатов-макронистов в ней заметно сократилось. В то же время самое большое представительство получила коалиция левых партий «Новый народный фронт» (ННФ), ведущее место в которой принадлежит левым радикалам из «Непокоренной Франции». Хотя политические оппоненты во втором туре выборов лишили лепенистов из «Национального собрания» шансов возглавить исполнительную власть, их партийная фракция самая большая в главной палате французского парламента.

Такой расклад политических сил, когда ни одна из них не имеет абсолютного или даже близкого к ней большинства в Национальной ассамблее, создал в политической жизни Франции патовую ситуацию. Вместе с тем это несколько расширило маржу для маневра действующего президента. Если посмотреть на его поведение с момента объявления результатов выборов, то оно отмечается стремлением минимизировать значимость электорального поражения своей политической силы («на выборах никто не победил», а в Ассамблее есть «три меньшинства») и попытками сформировать постоянное центристское большинство, рекрутируя представителей правых сил и, возможно, умеренных социалистов из ННФ.

Для реализации планов по созданию новой старой коалиции ему требуется время. Отсюда постоянные напоминания, что президент является «повелителем» своего времени, то есть определяет темп своих действий самостоятельно, без внешнего вмешательства. В пользу Макрона играет то, что, согласно французской Конституции, назначение премьер-министра является прерогативой президента. Вместе с тем в случае поражения пропрезидентских сил на выборах при наличии абсолютного большинства у политических конкурентов он был бы вынужден утвердить их выдвиженца на должность премьера (именно так было в предыдущих случаях «сосуществования», когда президент и премьер имели противоположную политическую ориентацию).

Впрочем, и здесь Макрон пытается прокладывать «непроторенные» пути в политике, беря на себя роль арбитра относительно шансов правительства той или иной конфигурации. Выдвигая аргумент, что правительство, сформированное ННФ, вероятно, сразу же после его формирования станет жертвой вотума недоверия (о таком намерении заявили во время консультаций с президентом руководители всех нелевых политических групп в Национальной ассамблее), что будет представлять угрозу «институционной стабильности», он категорически отказался от принятия кандидатуры Люси Касте, которую выдвинул ННФ. В то же время президент пытается расколоть объединение левых, призвав его членов, за исключением левых радикалов, к «сотрудничеству с другими политическими силами».

Французские эксперты снова начали обсуждать возможные сценарии развития ситуации вокруг создания нового правительства, которые сводятся к тем, о которых мы писали ранее. Формирование правительства национального единства (за исключением левых и правых радикалов) является проблематичным с учетом сохранения единства ННФ (его члены единодушно осудили отказ Макрона назначить их кандидата) и радикальных расхождений между правым и левым флангами французской политики по ключевым проблемам жизни страны. Создание правительства на основе соглашения между макронистами и традиционными правыми выглядит реалистичнее, но при условии, что центристы поддержат законодательные инициативы «Республиканцев» в сфере иммиграции, экономики и юстиции. После консультаций в среду с президентом глава «Республиканцев» Лоран Вокье заявил о своем «разочаровании», хотя он и другие руководители партии выразили готовность к сотрудничеству с будущим правительством. Создание правительства технократов, в состав которого могли бы войти незаангажированные профессионалы и публичные фигуры, уважаемые в обществе, имеет самую большую поддержку французов, но во Франции нет опыта функционирования аполитичных кабинетов министров. Оценивая реалистичность всех трех сценариев, следует учитывать и отсутствие во французской политике — в отличие от других европейских стран — коалиционной традиции и необходимой для нее культуры политического компромисса, а также постоянную угрозу выдвижения вотума недоверия правительству, которое не будет опираться на абсолютное большинство голосов в Национальной ассамблее.

Среди аналитиков нет единодушия в том, есть ли у Макрона более или менее четкий план действий (в соответствии с его репутацией современного Макиавелли), ищет ли он интуитивно выход из тупика, который сам создал решением об организации досрочных выборов. Почти никто не рискует прогнозировать, как долго будут продолжаться консультации руководителя французского государства с ключевыми фигурами тамошней политики, какую правительственную «формулу» он предложит, и кто получит должность премьера. Не исключено, что премьером будет назначена абсолютно неожиданная персона, поскольку Макрон склонен к неординарным политическим ходам.

Сейчас главная линия напряжения пролегает между президентом и ННФ. После того как кандидатура Касте была отброшена, лидер «Непокоренной Франции» Жан-Люк Меланшон призвал дать президенту «быстрый и жесткий» ответ. Левые радикалы заявили также о намерении начать процедуру отстранения Макрона от власти, хотя она не имеет никаких шансов на успех. Заметное влияние на развитие ситуации в стране может оказать запланированная левыми на 7 сентября массовая акция протеста: глубина этого влияния будет зависеть от масштаба акции.

Апелляция к «улице», повышение градуса общественного недовольства является традиционным средством политической борьбы «непокоренных» и их «вождя»: Меланшон рассматривает нынешние события в оптике своей борьбы за президентское кресло в 2027 году. Под этим углом зрения следует также внимательно следить за поведением вероятного лидера будущих президентских гонок Марин Ле Пен: в Национальной ассамблее она опирается на 142 депутатских «штыка».

До сих пор управляемость страны, как это уже не раз было в прошлом, обеспечивается стабильностью французской бюрократической системы. Вместе с тем решение серьезных проблем, стоящих перед Францией, требует полноценного правительства. Первоочередная из них — принятие бюджета на следующий год, особенно с учетом того, что Европейская комиссия начала против Франции процедуру из-за «чрезмерного» бюджетного дефицита.

Конечно, речь идет о внутренних французских делах. Впрочем, и нам они небезразличны, поскольку касаются одного из ключевых партнеров Украины на европейском континенте. Политическая турбулентность там явно не содействует имплементации важных проектов французско-украинского сотрудничества.

Олег Шамшур, ZN.UA

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