«В интернете нам писали много гадостей» 20 31.08.2024, 10:55

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Белоруска слетала в отпуск на Шри-Ланку и привезла оттуда мужа на девять лет младше.

«Это был сумасшедший поступок, максимально странный», — так говорит о своем решении выйти замуж за 18-летнего ланкийца могилевчанка Юлия, пишет onliner.by.

Они случайно познакомились на курорте, куда девушка прилетела на отдых со своей семьей.

Целый год поддерживали отношения на расстоянии и поженились в первый же месяц после приезда парня в Беларусь. Поймали тонну хейта не только от подписчиков в соцсетях, но и от самых близких людей (например, родители Юлии далеко не сразу приняли в семью иностранца).

Со стороны кажется, что на момент знакомства у Юлии и Вишвы не было ничего общего: разные интересы, разный менталитет, разный возраст (белоруска на девять лет старше!). Как так получилось, что теперь они вместе гуляют по могилевским улицам и воспитывают 2-летнего сына Леву?

У Юлии объяснение романтичное: это судьба.

Вообще, тот судьбоносный отпуск затевался ради спасения ее предыдущего брака. Но получилось совсем наоборот, честно признается могилевчанка.

— На Шри-Ланку с ребенком и бывшим мужем мы полетели перед разводом — может, отношения наладить. И уже на второй или третий день поругались. Помню, как я рыдала весь вечер, ходила вдоль океана и говорила, что это все, конец нашим отношениям.

Попросила улыбчивого ланкийца найти торт на день рождения

Так совпало, что на отдыхе у Юли был день рождения, который планировалось отметить в пляжном ресторанчике. Белоруска уверяет: в тот день все шло не по плану. Торта от супруга она так не дождалась, хотя готовилась к красивому празднику. Пришлось просить помощи у работников заведения. За $15 улыбчивый ланкиец быстро сориентировался и вынес имениннице торт с зажженными свечками. Как вы уже догадались, звали этого парня Вишва.

— Потом он подошел и говорит: «У нас сегодня тусовка рядом с вашим отелем, приходите, ведь у вас день рождения». Мы на Шри-Ланке отдыхали не только с мужем, но и с друзьями, но никто не захотел в тот вечер со мной пойти. В итоге я психанула и решила: да, мне испортили день рождения, но я все равно имею право отдохнуть. Ребенок уже спал, поэтому я пошла на тусовку одна.

С тех пор у Юли и Вишвы завязалось общение (поначалу исключительно дружеское, подчеркивает девушка). Чтобы понять друг друга, первое время ребята пользовались «Google Переводчиком». Других вариантов не было: белоруска плохо знала английский, ланкиец не говорил по-русски. Забегая вперед, расскажем, что сейчас пара общается на только им понятном миксе из английского и русского. К этому плавно пришли за годы отношений.

Но вернемся к отпуску. Как это обычно бывает, пролетел он незаметно.

— В последние дни нашего отдыха я стала понимать, что чувствую сильную влюбленность, как в детском лагере. И это при том, что мы не так много общались с Вишвой — максимум по часу-два в день, ведь я же отдыхала с ребенком. Для меня это был способ отвлечься от того груза, который накопился в отношениях с бывшим мужем. А Вишва, как он потом признавался, воспринимал это просто как курортный роман.

«Если это твой человек, не отпускай его никогда»

Перед отъездом Юля подошла к своему новому знакомому и сделала шуточное предложение руки и сердца.

— Я хотела, чтобы мы друг для друга кем-то остались, и подумала: пусть у меня будет шриланкийский муж, о котором буду знать только я. На кольца у нас денег не хватило, но мы обменялись на прощание цепочками с серфами. Он мне тогда написал любовную записку и спросил: «Можно, я тебе буду писать?» А я такая: «В смысле? Конечно, ты мне будешь писать, я уже влюбилась. Попробуй только не напиши», — смеется белоруска.

— Разве можно так быстро влюбиться? — интересуемся мы.

— Я заметила, что многое из того, что он мне рассказывал, было и в моей жизни, такие же истории случались и со мной. Даже не могла поверить, что так бывает. Он показался мне родной душой. Еще мне нравится такое выражение: «Если ты чувствуешь себя с человеком таким же, как наедине с самим собой, не отпускай его больше никогда». А я с ним не стеснялась ничего — это очень важно. Мы общались в мессенджере и в аэропорту, и потом — каждый день. Никак не могли наговориться.

После возвращения домой Юлю накрыла депрессия. Она даже пошла к психологу, чтобы разобраться: так проявляется тоска по Шри-Ланке или это все же грусть по одному конкретному человеку?

— Где-то через месяц я поняла, что не хочу на Шри-Ланку, а хочу просто быть с Вишвой, и мне все равно, где это будет, — определилась для себя белоруска.

В какой-то момент Юля даже насобирала деньги на «побег» к Вишве, но в планы вмешалась пандемия. Поскольку границы захлопнулись, пришлось еще год поддерживать отношения на расстоянии.

— Помню, как рыдала, когда поняла, что не смогу улететь к нему. Казалось, что все против нас. Он успокаивал меня как мог и уверял, что мы должны подождать. Через три месяца после нашего знакомства я решилась и подала документы на развод. И в тот же день Вишва сделал мне предложение. Я помню, что это было неожиданно. Мы с ним разговаривали, и тут он на русском выдает: «Выходи за меня замуж». Сбросил фотки с розами, сказал, что хотел сделать все романтично, когда я прилечу, но получилось вот так. Потом по WhatsApp мы выбрали мне кольцо. И еще целый год общались на расстоянии.

Собирался прилететь на месяц — остался на четыре года

Поскольку у Юлии выбраться на Шри-Ланку не получалось, было решено, что прилететь в Беларусь должен Вишва. Изначально планировалось, что он приедет максимум на месяц (во всяком случае так парень пообещал своей маме). Но в итоге ланкиец задержался в Беларуси на четыре года и пока возвращаться домой не планирует (если только на отдых).

— Мы расписались в первый же месяц, когда он прилетел сюда, — рассказывает Юля. — Решили никуда не уезжать, потому что у меня же здесь старший сын. И мы воспитываем его с папой вместе. А спустя два года родился наш совместный с Вишвой сын Лева, и я хочу, чтобы он тоже ходил в школу в Беларуси.

Вишва стал отцом в 20 лет. На вопрос о том, каково это — так рано взвалить на себя родительские обязанности, парень отвечает уклончиво: «Все нормально». Юля комментирует:

— Мы же были вместе несколько лет — до того как завести ребенка. Много гуляли, катались на скейтах, веселились. Я рассказала Вишве про то, что такое ребенок, что это сложно, но мне не хотелось оттягивать этот вопрос. Он согласился и оказался просто офигенным папой. Он с Левой постоянно гуляет и проводит много времени, обожает его.

Родители не пришли на свадьбу

Юля признается, что только после рождения Левы близкие люди приняли иностранца в семью. До этого она чаще сталкивалась с осуждением.

— Мои родители не пришли к нам на свадьбу… Первые два года было очень тяжело, они со мной практически не общались. Они изначально были против развода, а тут я привезла из Шри-Ланки темнокожего парня, еще и с разницей в возрасте (сейчас Юлии 31 год, а Вишве 22. — Прим. Onlíner). Это был шок для них! Говорили, что он «сделает» мне ребенка и бросит. А потом, когда я уже была беременна, им пришлось его принять. И когда они познакомились с ним, увидели отношение Вишвы ко мне, какая я стала счастливая, все изменилось. Сейчас муж даже работает на стройке с моим отцом, помогает ему с пиломатериалами.

— А разница в возрасте между вами чувствуется?

— Изначально не ощущалась, в том числе поэтому мы и сошлись. Поначалу он же мне говорил, что ему 23! А я не понимала, что он младше, потому что в ресторане он чуть ли не заправлял всем, командовал ребятами, которые были старше него.

Вишва не успел получить образование на Шри-Ланке: сразу после школы он пошел работать в ресторан. В Беларуси у парня перспективы тоже туманные, но Юля это принимает.

— Первые несколько лет нам было очень тяжело финансово. Мои родители — обеспеченные люди, но нам пришлось справляться самим. Мы с Вишвой вместе делали шоколад, он мне помогал. Сидел с ребенком, пока я бегала на съемки и монтировала видео: я работаю как фотограф и рилсмейкер. Да, я понимаю, что это небольшая часть того, что мне мог дать другой мужчина финансово.

Но я никогда не злилась на Вишву, не требовала многого — наверное, так проявляется моя мудрость.

— Как вы делите семейные обязанности?

— Когда он прилетел, рассказал, что у него папа работает, а мама делает все по дому. И он думал, что у нас будет так же, — с улыбкой смотрит в сторону Вишвы Юля. — Но он очень быстро понял, что придется помогать. С ребенком мы делим все обязанности пополам, потому что мы оба работаем. Уборку тоже делаем вместе — он даже чаще, чем я. Но в целом мы просто относимся к чистоте, у нас нет каких-то слишком серьезных требований. Захотели — убрали, не захотели — нет.

«Когда он ест, на кухню лучше не заходить»

Из кардинальных отличий в быту — отношение к еде. Поначалу Юля пыталась устроить все так, чтобы они с Вишвой обедали/ужинали вместе. Но план был обречен на провал.

— Вишва постоянно ест рис, причем очень острый, поэтому мы готовим отдельно. Только по четвергам я готовлю плов для всех, а он потом досыпает себе перец. Вообще, у него есть такая черта — типично ланкийская. Если он ест, его вообще нельзя трогать. Он смотрит свои ланкийские новости, ест руками этот рис — и я в этот момент на кухню не захожу и Леву не пускаю.

Еще у пары очень разное отношение к деньгам. Юля считает себя транжирой: сколько денег ни появится, потратит все! Вишва гораздо более экономный.

— Бывают такие моменты, когда он говорит: «Зачем ты опять ерунды какой-то накупила?» Даже случались конфликты, когда он забирал все деньги с собой, чтобы я их не потратила. Потом я объяснила, что мне надо выходить из дома и покупать что-то на прогулке ребенку, должен быть какой-то минимум, — смеется белоруска.

— Из-за чего еще можете поругаться?

— Я летом уезжала к маме на три дня… Что-то он сказал такое, но я уже не вспомню. Вообще, у меня уже достаточно опыта, и я с самого начала сказала, что нам надо стараться не обижать друг друга, не замалчивать обиды. Иначе потом это все накапливается в ком, который убивает любовь. А я очень хочу, чтобы у меня не пропало вот это ощущение «бабочек», трепета к человеку, когда ты его обожаешь. Для меня это важно, поэтому я и развелась в первый раз. Хотела, чтобы у меня была трепетная любовь.

Сам Вишва не очень развернуто отвечает на вопросы во время интервью: заметно, что он все еще чувствует языковой барьер. Юля выступает переводчиком: говорит, что ее муж старается поддерживать романтику в отношениях. И она это очень ценит.

— Помню, когда мы общались на расстоянии, он заказал торт и предложил мне отпраздновать «восемь месяцев любви». И сейчас старается делать разные сюрпризы. Когда я много работаю, приносит мне еду к компьютеру, чтобы не отвлекалась. Очень много заботится обо мне.

«В интернете писали гадости»

Юля называет себя открытым человеком. Все подробности лав-стори с ланкийцем она выкладывала в соцсети и получала не только «сердечки» в комментариях.

— В интернете нам писали много гадостей. Вишва очень тяжело это воспринимал, даже пытался спорить и что-то отвечать. На улице тоже разные реакции встречаем.

Но я, если честно, уже забыла, что мы чем-то отличаемся. Поэтому, когда мы идем и на нас смотрят, объясняю это для себя так: мы красиво смотримся вместе. Мы ведь действительно симпатичные — возможно, поэтому к нашей паре чуть больше лояльности.

Но все равно мне кажется, что в обществе не все еще готовы принимать смешанные браки.

— А как вы сами считаете: все же это был авантюрный поступок с вашей стороны?

— Это был сумасшедший поступок, максимально странный. Почему я на родителей не обижалась все это время? Ведь я понимала, как это выглядит со стороны. Мои подписчики тоже крутили пальцем у виска. И я до сих пор считаю, что наши отношения — это что-то из ряда вон выходящее. Да, у меня хватило характера и мудрости, чтобы выстоять в этой ситуации и не разорвать отношения. Но многие не выдерживают и расстаются. Наша история с Вишвой — это большая редкость.

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