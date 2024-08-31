Яковенко: У Путина есть единственная реальная «красная линия» 3 31.08.2024, 11:03

3,030

Главе Кремля абсолютно наплевать на Россию, на Курскую область и на Московскую область.

Угрозы Кремля, все новые и новые «красные линии», ультиматумы и Украине, и ее западным союзникам звучали так часто, в том числе в заявлениях кремлевского диктатора Владимира Путина, что подсчитать их точное количество практически невозможно. Но реальные события доказали, что эти «красные линии» – как исчезающие чернила. Сначала Россия предупреждала Запад о том, что поставка тех или иных вооружений Украине будет означать пересечение мифических «красных линий», за которым последует жесткий ответ. Но вооружения были переданы, а никакого «жесткого ответа» так и не последовало.

Операция ВСУ в Курской области – заход украинской армии на территорию России – тоже не стал пересечением «красной линии» Путина.

Диктатор как будто не заметил этого и сосредоточил все усилия на взятии небольшого украинского городка Покровск. На самом деле, единственная и по-настоящему реальная «красная линия» Путина – это его жизнь и его физическое выживание.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко.

– Согласны ли вы с тем, что Курская операция ВСУ фактически доказала: «красных линий» Путина просто не существует, их нет?

– Да, безусловно. Все «красные линии» у Путина как симпатические чернила (исчезающие чернила. – Ред.). Потому что, в соответствии с концепцией национальной безопасности и с ядерной доктриной РФ, Путин в ответ на вторжение на территорию своей страны – России – иностранных войск должен был уже ответить всеми ресурсами, в том числе ядерной триадой (в ядерную триаду входит стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты, атомные подводные ракетоносцы. – Ред.).

Совершенно очевидно, что ядерный шантаж Путина на самом деле просто перестал существовать. Он не применит ядерное оружие ни при каких обстоятельствах. Это становится уже понятным.

– Украинская армия под Москвой или по крайней мере вблизи Курской АЭС – это может быть «красной линией»? Или тоже не может?

– Я думаю, что нет. На мой взгляд, «красная линия» для Путина – это его личная жизнь, его личное существование. Это единственная «красная линия», которая для него существует. По большому счету, Путину абсолютно наплевать на Россию, на Курскую область, на Московскую область. Только личное физическое выживание для него принципиально важно. А все остальное не имеет никакого значения.

Вспомните, сколько было этих «красных линий» на протяжении всех этих двух с половиной лет широкомасштабной войны. Дескать, Украине нельзя давать танки, это «красная линия», Путин обидится и ударит атомной бомбой. Но танки дали, HIMARS дали, F-16 дали, в Курскую область зашли, по Крыму постоянно бьют – и никаких «красных линий» не существует.

Эти «красные линии» существуют только внутри черепных коробок некоторых западных политиков. Они сами их рисуют и сами их боятся.

– Мы видим, что активное наступление российской оккупационной армии на востоке Украины продолжается, несмотря на операцию ВСУ в России. По вашему мнению, почему для Путина украинский маленький городок Покровск важнее, чем собственная Курская область?

– Путин обозначил целью своей «специальной военной операции» захват всей Донецкой и всей Луганской области. Для него это принципиальная задача. У него фиксация на этом.

Поэтому Путин пытается сделать хоть что-то, чтобы это можно было громко продать собственному населению для воодушевления. «Мужик сказал – мужик сделал». Или в их выражениях, «пацан сказал – пацан сделал».

Он поставил задачу захватить всю Донецкую и всю Луганскую область – и эта задача должна быть хоть как-то продана населению. Потому что на самом деле каким-то образом поддержать патриотический настрой среди населения России ему сейчас нечем. Поэтому Путин фиксирован на этой цели. А Покровск – это все-таки в большой степени движение в сторону выхода на административные границы Донецкой области.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com