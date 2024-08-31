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ВСУ под Курском ликвидировали высокопоставленное командование войск РФ

  • 31.08.2024, 11:19
  • 1,904
ВСУ под Курском ликвидировали высокопоставленное командование войск РФ

По российским штурмовикам ударили FPV-дронами.

Вчера, 30 августа, на Курщине, вероятно, простился с жизнью высокопоставленный оккупант Юрий Михайлов.

Майор занимал пост заместителя командира по военно-политической работе одного из батальонов 234-го десантно-штурмового полка ВС РФ.

О его ликвидации сообщил российский Z-канал «ВДВ за честность и справедливость», связанный с российской армией, передает Dialog.UA.

По данным ресурса, в результате удачного удара ВСУ замкомандира Михайлов был ликвидирован, а командир этого же подразделения отправился на больничную койку.

«Вчера пришли плохие новости. От нанесения огневого поражения FPV-дронами противника в Глушковском районе Курской области погиб замкомандира батальона по ВПР 234-го ДШП 76-й ДШД майор Михайлов Юрий Александрович. Командир этого же батальона, который был в другом автомобиле, тяжело ранен», - сообщил Z-канал.

Он пожаловался, что в Курской области территория у зоны боевых действий «кишит от дронов» ВСУ. Личный состав и техника ВС РФ точечно и метко уничтожается, возникла острая нехватка систем РЭБ.

«Повторяется ситуация, которая была в районе н.п. Крынки зимой-весной этого года, когда противник закрыл небо своими дронами. Только в этот раз она масштабирована в разы», - пожаловались россияне.

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