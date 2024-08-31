Три дрона во время атаки на Украину улетели в Беларусь и Россию 1 31.08.2024, 11:27

Воздушные силы ВСУ раскрыли детали.

Оккупанты запустили по Украине ракеты и дроны в ночь на 31 августа. Три БПЛА улетели в Россию и Беларусь.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

В ночь на 31 августа захватчики нанесли удар:

баллистической ракетой «Искандер-М» из Воронежской области;

четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 из оккупированной Донецкой области;

52 ударными БПЛА типа «Shahed-131/136» из Курской области.

Как отработала ПВО

К отражению воздушного нападения противника привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

«В результате противовоздушного боя сбиты 24 ударных БПЛА «Shahed-131/136», 25 локационно потеряны (упали самостоятельно). Два беспилотника полетели в направлении России, еще один - в Беларусь», - отметили военные.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской и Сумской областях.

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