Песков с Захаровой меланхолично танцевали в опустевшем Кремле Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

31.08.2024, 11:35

Потом бросились звонить Медведеву.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков умеет высказаться. По поводу визита Путина в Монголию, откуда его могут выдать в Гаагу Международному уголовному суду, Песков сказал: «Нет, нет переживаний». Добавив, что был «прекрасный диалог с нашими друзьями из Монголии».

Но, имея в виду, что натворил Путин, создав проблемы всей властной российской верхушке, сунув ее в санкции, думаем, что у многих «переживаний» не было бы, если бы Путин из Улан-Батора стартовал в Гаагу.

Даже напротив, полагаем, что не одна бутылка шампанского была бы выпита в Москве при поступлении подобной оглушительной новости. Состоялся бы не один «прекрасный диалог» со слезами радости на глазах в высоких кабинетах.

Кто бы расстроился от такого исходы? Быть может, только Песков с Захаровой. Они бы меланхолично танцевали медленный танец под Chicago в опустевшей путинской приемной в Кремле. Вздыхали и, бормотали, матерились на весь мир. Потом бросились бы звонить Медведеву, но на том конце провода слуги им бы сообщили, что хозяин в винном погребе и разговаривать не в состоянии. Как обычно.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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