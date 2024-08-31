Удары ВСУ вглубь России: во Франции сделали важное заявление 31.08.2024, 11:43

Москва понимает лишь «баланс силы».

Россия понимает только баланс силы, поэтому Запад должен предоставить Украине право наносить удары иностранным оружием вглубь российской территории. Об этом заявил представитель Франции при Организации объединенных наций Николя де Ривьер.

Как сообщает «Укринформ», в ходе инициированного Россией заседания Совбеза ООН, которое прошло в среду, 30 августа, он сказал о том, что Украине нужно обеспечить реализацию права бить по российским военным объектам, откуда враг наносит свои удары.

«Россия наносит удары по приграничным регионам Украины с военных объектов, расположенных за российской границей. Украинцы должны иметь возможность поражать объекты, с которых Россия совершает свою агрессию. Украинцы должны нейтрализовать военные цели, непосредственно вовлеченные в проведение операций против них. Это - использование Украиной своего права на самооборону, которая не ограничивается территорией Украины», - отметил Ривьер.

Также он подчеркнул, что Россия понимает лишь «баланс силы», а Франция продолжит оказывать Украине военную поддержку, «необходимую ей для защиты территории и воздушного пространства в соответствии со статьей 15 Устава ООН».

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