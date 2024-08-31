Как заменить белорусское водительское удостоверение на польское или литовское? 1 31.08.2024, 11:51

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Белорусам на заметку.

Сайт nashaniva.com объяснил, что нужно для замены белорусского водительского удостоверения, кому это нужно делать и сколько это стоит.

Когда и почему стоит менять водительское удостоверение

Необходимость заменять белорусские водительские удостоверения на польские или литовские наступает после того, как человек проведет в стране более 185 дней подряд. В случаях, когда у белорусского водителя есть временный ВНЖ, с определением сроков пребывания в стране много путаницы.

Но если вид на жительство постоянный, то в течение шести месяцев белорусский водитель обязан сменить удостоверение на местное.

Польша. Достаточно собрать документы

Потребность заменить белорусские права на польские может возникнуть не только по причине получения постоянного ВНЖ. С 16 июня 2024 года все водители, которые занимаются пассажирскими перевозками, должны иметь местное удостоверение. Требование распространяется в том числе на таксистов, работающих через сервисы вроде Uber, Bolt.

Чтобы заменить удостоверение на польское, водителю нужно иметь справку из белорусской ГАИ о нелишении прав. Стоит она 25 рублей, выдают ее, как правило, на следующий день после подачи заявки. Получить ее можно как самостоятельно, так и по доверенности.

Тот, кто не хочет ехать за справкой в Беларусь, может сделать это через консульство или посольство. Консульский сбор составляет 50 евро (около 180 рублей). Минимальный известный нам срок, через который человек смог получить справку таким образом, составляет три недели.

Белорусам, которые имеют статус беженца или находятся под дополнительной защитой, обращаться в консульские учреждения запрещено, поэтому от них такую справку не требуют.

Запрашивать справку о несоблюдении прав польские ужонды могут самостоятельно. Но, как показывает практика, будет намного проще и быстрее, если вы сделаете ее самостоятельно.

Помимо справки из ГАИ, нужно сделать перевод водительского удостоверения и самой справки из ГАИ. Перевод обходится в 120-150 злотых (около 30-35 евро).

Со всем пакетом документов и переводами нужно обращаться в местный ужонд.

За выдачу водительского удостоверения нужно заплатить еще 100 злотых (около 25 евро).

В зависимости от воеводства, польский «пластик» можно получить как через десять дней, так и только через три месяца после подачи.

Если вам выдают польское водительское удостоверение, то белорусское забирают. По умолчанию, новые права будут иметь такой же срок действия, какой имели белорусские.

Если вы хотите получить удостоверение сразу на десять лет, то нужно пройти в Польше медкомиссию.

Литва. Без экзаменов не обойтись

В отличие от Польши, просто заменить белорусское удостоверение на литовское не получится. Но и никаких справок от белорусской ГАИ не нужно.

Сначала нужно пройти курсы оказания первой медицинской помощи, а также медицинскую комиссию. Курсы и экзамен по первой медицинской помощи стоят 20 евро (около 70 рублей), медсправка — 35 евро (около 120 рублей).

Перевод белорусского удостоверения на литовский стоит около 10 евро (35 рублей).

Со всем этим можно идти сдавать теоретический экзамен, оплатив 10 евро (около 35 рублей). Теоретическую часть в Литве можно сдавать на литовском, русском или английском языках.

Сдача практической части обойдется в 41 евро (около 140 рублей). С практическим экзаменом — как повезет. Если экзаменатор владеет русским, то и практический экзамен можно сдавать по-русски. Если нет, то придется брать с собой «переводчика». Им может быть абсолютно любой человек, владеющий литовским.

Сам «пластик» стоит 15 евро (около 50 рублей). Новый документ будет готов через 15 дней. Ускоренная выдача (в течение трех дней) стоит 23 евро. За срочную выдачу (в течение 1 рабочего дня) нужно заплатить 37 евро.

Поскольку в Литве вы фактически заново сдаете на права, литовское удостоверение выдают на 10 лет независимо от того, когда должны были закончиться белорусские права.

Но в графе, где указана первая дата получения категории, обозначат дату ее открытия в Беларуси. То есть белорусский стаж владения правами в Литве учитывается. При этом, как и в Польше, при выдаче литовского удостоверения белорусское забирают.

Если срок действия водительских прав истек во время проживания в Литве, их можно поменять в течение года с момента прибытия в Литву.

Заменить белорусское водительское удостоверение могут только те белорусы, которые прожили в Литве более 185 дней.

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