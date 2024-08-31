«Купили гараж — а там это» 4 31.08.2024, 12:15

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Белорусы рассказали, как внезапно стали владельцами редких вещей.

«Кажется, если собрать все предметы от наших читателей, которые прислали нам снимки на оценку, то ими можно будет наполнить какой-нибудь музей, да еще и останется», — пишет onliner.by.

Картина

Возможно, картина передалась по наследству и сейчас украшает дом. Как бы там ни было, автор фото оказался немногословен.

— Неплохая работа, очень нам напомнившая своим стилем и красками произведения художника XIX века Иоганна Антоан Кастела. Мы не разглядели подписи автора, но если это все же авторская работа, то ее стоимость может начинаться со 150—200 рублей. Это очень примерно.

«Купили гараж, а там это»

Другой наш читатель недавно приобрел гараж, с чем его можно поздравить. Но там обнаружилась неожиданная находка. Владелец сам не понимает, что перед ним.

«Нашла в интернете, что это пособие по правилам дорожного движения из СССР. Вроде Рига, Латвия. Но уверенности нет», — с таким комментарием нам прислали снимок.

— Настольная игра производства СССР «Правила дорожного движения». Кажется, ничего особенного, но это редкий случай, когда игра сохранилась в таком наполнении и состоянии, да еще и в аутентичном деревянном ящике. Это действительно раритет. На сегодняшних аукционах почти невозможно найти такие игры в полной сохранности. Конечно, мы рекомендуем не продавать этот набор. А если продавать — то выставлять на аукцион и стартовать не менее чем с 300 рублей.

Бинокль

Этот бинокль полностью в рабочем состоянии да еще и в чехле. Автор фото интересуется, сколько может стоить такая модель.

— Бинокль, выпущенный в СССР. Мы не являемся ценителями оптики, и нам сложно произвести оценку. Само собой, предмет не является художественным наследием, однако наверняка ценен как прибор и как представитель Советского Союза. В среднем подобные вещи оцениваются в пределах 80—150 долларов.

Пианино

«Если кратко, то от бабушки в наследство досталось», — пишет Виктор. Во сколько такое наследство оценят наши эксперты?

— Антикварное пианино, выпущенное предположительно на рубеже XIX и XX веков. Резные опоры и навершие в стиле ренессанса определенно придают этому предмету свой шик. Дать точную оценку такому музыкальному инструменту мы не беремся, так как мы ничего не знаем о его настройке и общем состоянии. На сегодняшний день старинные клавишные инструменты пользуются невысоким спросом, так как при всей своей красоте занимают слишком много места в современных квартирах, к тому же рынок переполнен цифровыми компактными инструментами. Владельцам таких прекрасных инструментов мы бы рекомендовали не продавать их, а сохранить для будущих поколений. В любом случае цены на антикварные пианино сегодня начинаются от 200 долларов и достигают тысяч в зависимости от редкости, года выпуска и состояния.

Черное зеркало

Зеркало шло в комплекте с пианино. В общем, его тоже неплохо бы оценить.

— Консоль, возможно, изготовлена из дуба. Первая половина XX века, Западная Европа, ренессанс. К сожалению, наличие утрат на изделии уменьшает его продажный потенциал. К тому же налицо следы не совсем успешной реставрации, которая навредила внешнему виду. При условии доведения этого предмета мебели до достойного состояния его стоимость будет начинаться от 1000 долларов.

Соусник из Германии

Перед нами трофейная посуда из Германии времен Второй мировой. Читатель сообщает, что соусник добыл дед.

— Фарфоровый соусник 1941 года, выпущенный немецкой мануфактурой Winterling. Этот предмет относится к так называемой казарменной посуде, использовавшейся для сервировки в столовых для офицеров всем известной армии. Маркировка на тыльной стороне соусника относится к запрещенной символике, демонстрация которой запрещена в нашей стране. Условная стоимость такого предмета, учитывая его специфику, составляет 200—300 рублей.

Японский сервиз

«Вероятно, предметов изначально было больше. Что осталось: две чашки, тарелка, блюдце, чайник, сливочник и сахарница. По косвенным данным, был произведен до Второй мировой войны. На некоторых предметах с обратной стороны — иероглифы и надпись Made in Japan. На других — надпись Import. У чашек роспись как с внешней, так и с внутренней стороны. Чашки сделаны из очень тонкого фарфора, светятся на просвет», — написала читательница.

— Японский костяной фарфор с ручной прорисовкой, 1950-е годы. Учитывая неполный состав сервиза, его ценовой диапазон составит от 300 до 400 рублей.

Картина

«Семейная реликвия, которую передавали из поколения в поколение. Знаю, что она нам перешла от прабабушки, а как попала к ней, история умалчивает и узнать подробности уже не у кого», — сообщил Антон.

— Интерпретация известнейшей работы художника XVI века Рафаэля Санти «Святой Михаил, побеждающий дьявола». Картина признана достоянием мирового искусства и хранится в Лувре. Если присланная читателем работа является авторской, то она, несомненно, имеет свою стоимость. В зависимости от размера и состояния холста цена может стартовать от 150 рублей. Это очень примерно, так как фотография не дает нам возможности разглядеть ни размер, ни наличие подписи автора. К тому же рама нуждается в реставрации или замене.

Настенные часы в деревянном корпусе и с боем

— Настенные часы с боем, Западная Европа, 1920-е годы, стиль ар-деко. Дубовый корпус. Скорее всего, посеребренные циферблат и маятник. К сожалению, отсутствуют фацетные стекла. Мы оцениваем эти часы в 300—400 рублей.

Настольные часы

«Это настольные часы моего дедушки, рабочие», — делится информацией читатель.

— Механические настольные часы 1970—1980-х годов выпуска, Челябинский часовой завод, СССР. Этот винтажный предмет интерьера мы бы оценили в 90—120 рублей.

Ваза с блюдцем

«Вазочка с блюдцем, купила на литовской барахолке. Использую по назначению», — пишет девушка.

— Керамическая либо фаянсовая ваза с ручной росписью. Милая интерьерная вещь, не имеющая, в принципе, культурной или исторической ценности, но, несомненно, обладающая эстетикой. Сложно обозначить период ее изготовления, но это определенно вторая половина XX века. Стоимость может составлять от 50 рублей.

«Не могу понять его предназначение»

«Эту штуковину я получила в подарок. Сделана из металла, высота 12 см, не могу понять ее предназначение», — описала хозяйка антиквара. Что ж, давайте узнаем, что это такое!

— Латунная сахарница (конфетница) со следами серебрения. Западная Европа, XX век. Стоимость такого изделия составляет от 80 до 200 рублей в зависимости от размера.

Кувшины

— Керамические кувшины, ручная работа, глазурь, кобальт. Западная Европа, середина — вторая половина XX века. Стоимость такого изделия составляет от 120 рублей.

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