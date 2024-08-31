Половина «Шахедов» упали сами: ВСУ раскрыли необычный нюанс ночной атаки РФ 4 31.08.2024, 12:23

5,142

Подробности.

Этой ночью враг снова атаковал Украину ракетами и «Шахедами». Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, россияне нанесли удар баллистической ракетой «Искандер-М» из Воронежской области, четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 из оккупированной Донецкой области и 52-мя ударными БпЛА типа «Shahed-131/136» из Курской области России.

Отмечается, что к отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы в Киевской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской и Сумской областях.

При этом в Воздушных силах указали на необычную деталь атаки - более двух десятков вражеских беспилотников упали самостоятельно.

«В результате противовоздушного боя сбито 24 ударных БпЛА «Shahed-131/136», 25 - локально потеряны (упали самостоятельно). Два беспилотника полетели в направлении России, еще один - в Республику Беларусь», - говорится в сообщении.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com