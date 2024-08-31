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Половина «Шахедов» упали сами: ВСУ раскрыли необычный нюанс ночной атаки РФ

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  • 31.08.2024, 12:23
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Половина «Шахедов» упали сами: ВСУ раскрыли необычный нюанс ночной атаки РФ

Подробности.

Этой ночью враг снова атаковал Украину ракетами и «Шахедами». Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, россияне нанесли удар баллистической ракетой «Искандер-М» из Воронежской области, четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 из оккупированной Донецкой области и 52-мя ударными БпЛА типа «Shahed-131/136» из Курской области России.

Отмечается, что к отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы в Киевской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской и Сумской областях.

При этом в Воздушных силах указали на необычную деталь атаки - более двух десятков вражеских беспилотников упали самостоятельно.

«В результате противовоздушного боя сбито 24 ударных БпЛА «Shahed-131/136», 25 - локально потеряны (упали самостоятельно). Два беспилотника полетели в направлении России, еще один - в Республику Беларусь», - говорится в сообщении.

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