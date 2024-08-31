Путин бросил утопающих Виктория Зубкова, planeta.press

31.08.2024, 12:31

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Алаудинов и Ко «защищать Отечество» не спешат.

К обороне Курской области привлекут местных жителей. Российские власти анонсировали создание добровольческого отряда для «поддержания правопорядка» на территориях, занятых ВСУ.

«Обсудили создание добровольческого отряда «Барс — Курск». Это новое формирование станет важным звеном в поддержании правопорядка на территории Курской области. Основная функция отряда — обеспечение безопасности в восьми отселенных районах, а также на других территориях Курской области», — заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов. Добровольцев, которые подпишут контракт, якобы обучат и вооружат. Служащие отряда будут действовать вместе с армией и штабом контртеррористической операции для координации защиты гражданской инфраструктуры. Контракт на участие в отряде заключается на полгода с сохранением текущего рабочего времени.

К слову, это тот самый Смирнов, который 12 августа на совещании Путина по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях проговорился о масштабах катастрофы. Врио губернатора Курской области в своем выступлении заистерил, что ситуация в регионе «сложная». «На сегодняшний день под контролем противника находятся 28 населенных пунктов. Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 км, ширина по фронту — 40 км», — сказал Алексей Смирнов, после чего его грубо оборвал Путин, заявив, что представление таких данных находится в компетенции Минобороны РФ.

Делу это особо не помогло, ведь ВСУ в ходе наступательной операции в Курской области уже взяли под контроль 100 населенных пунктов, занимающих 1294 кв. км территории, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время выступления по видеосвязи на форуме «Украина 2024. Независимость» во вторник, 27 августа. «Благодаря успешным действиям наших войск, мы также существенно пополнили обменный фонд: на сегодня на этом направлении в плен взято 594 военнослужащих ВС РФ», — добавил Сырский.

Среди пленных много срочников, хотя Путин еще в марте 2022 года божился, что срочники и резервисты не будут участвовать в так называемой «специальной военной операции» в Украине.

Но как заявил в августе 2024 года замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, срочники должны принимать участие в боевых действиях, «одним строем должны стоять все, от мала до велика». Об этом он сказал, отвечая на, как он выразился, «всхлипы и всплески» о том, что срочники вообще не должны воевать.

«Если ваши 18-летние дети, уже находящиеся в министерстве обороны и являющиеся военнослужащими, не должны защищать Отечество, даже когда на него напал противник и когда он находится на нашей территории, у меня вообще встает к вам один вопрос: а зачем вы и ваши дети нужны этой стране?» — считает он.

Сам Алаудинов и Ко «защищать Отечество» не спешат, поэтому во время захода украинской армии «разминулись» с ней в Курской области.

Кстати, украинские военные в Курской области замкнули котел, в котором оказались около 3 тыс. российских солдат. Несколько дней назад ВСУ удалось занять село Краснооктябрьское, в результате чего была полностью закрыта восточная граница котла, который с запада заблокирован госграницей, а с севера — рекой Сейм. Так что пополнение обменного фонда Украины продолжается в темпе наступления.

«Задачи отряда включают не только обеспечение безопасности, но и участие в жизнеобеспечении отселенных районов, чтобы поддержать оставшихся людей в это сложное время. Важно отметить, что все действия добровольцев будут согласовываться с армией и штабом КТО (контртеррористической операции — прим. ред.)», — подчеркнул врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Другими словами, местных жителей бросили защищать Курскую область по принципу «спасение утопающих — дело рук самих утопающих».

Воевать население будет без надлежащей подготовки, зато гаубицами времен Сталина. В частности, российская армия для обороны Курской области начала использовать 130-миллиметровые гаубицы М-46 образца 50-х годов прошлого века. На встрече с кандидатами от «Единой России» зампред Совбеза РФ и председатель провластной партии Дмитрий Медведев признал, что используется советский запас вооружений. «Если бы его не было — то все», — сказал он. Как говорится, Юра, прости, мы все…, впрочем, это уже совсем другая история.

Виктория Зубкова, planeta.press

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