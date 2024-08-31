Украинские десантники затрофеили семь российских танков в Курской области

Украинские десантники затрофеили семь российских танков в Курской области2
- 31.08.2024, 12:47
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Видеофакт.
Украинские десантники с начала боев в Курской области затрофеили семь российских танков. Среди них новый российский Т-90М.
Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска ВСУ в Telegram.
Бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады затрофеили новейший Т-90М, четыре машины Т-80 БВМ и два танка Т-72.
«Я всегда мечтал затрофеить российский танк», - сказал один из украинских десантников.
Военному вместе с воинами СБУ удалось захватить несколько новых Т-80 БВМ в окрестностях города Суджа в первые дни боев в Курской области.
По словам офицера-танкиста Галицкой бригады, захваченные танки станут хорошим пополнением и усилят танковый кулак львовских десантников в будущих боях с россиянами.
Офицер подчеркнул, что некоторые затрофеинные танки имеют небольшой пробег и практически только что сошли с конвейера. Остальные нуждаются в ремонте.