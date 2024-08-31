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Банк назвал еще одно условие, из-за которого заблокируют карты белорусов

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  • 31.08.2024, 12:55
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Банк назвал еще одно условие, из-за которого заблокируют карты белорусов

Получить остаток со счета можно будет в течение пяти лет.

Банк «Решение» сообщил о том, что с пятницы начнет блокировать карты белорусов, если на них находится меньше 100 белорусских рублей, 100 долларов или 100 евро (в зависимости от валюты счета). Речь идет о картах, по которым в течение года не проводились какие-либо операции (зачисление зарплаты, покупки в магазинах, денежные переводы и т.д.).

В банке подчеркнули, что закрывать текущие расчетные счета со статусом «без движения» будут в соответствии с условиями договора об использовании карточки (его заключает непосредственно при открытии счета). Согласно документу, банк вправе в одностороннем порядке заблокировать счет без «движения денежных средств», если:

истек срок действия карты;

баланс на счете составляет менее 100 белорусских рублей (100 долларов или 100 евро).

Такие счета банк переведет в статус «неподвижных» и закроет их. Получить остаток можно в течение 5 лет по требованию владельца, рассказали в пресс-службе финучреждения. Там добавили, что средства выдаются не позднее следующего банковского дня после предъявления требования о возврате, если другое не предусмотрено законодательством.

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