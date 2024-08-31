Столтенберг впервые прокомментировал операцию ВСУ в Курской области

Столтенберг впервые прокомментировал операцию ВСУ в Курской области2
- 31.08.2024, 13:03
НАТО не было заранее осведомлено о планах Украины.
Операция ВСУ в Курской области законная и подпадает под право Киева на самооборону.
Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Как отметил Reuters, это первый комментарий Столтенберга по поводу операции ВСУ в Курской области.
«Украина имеет право на самооборону. И, согласно международному праву, это право не заканчивается на границе», - заявил он.
Столтенберг добавил, что руководство НАТО не было заранее осведомлено о планах Украины и не принимало в них никакого участия.
Генсек НАТО считает, что Украина подвергается риску из-за наступления ВСУ в РФ, но, по его словам, украинские власти сам должны решать, как вести войну.
«Зеленский ясно дал понять, что операция направлена на создание буферной зоны для предотвращения российских атак через границу. Как и все военные операции, это сопряжено с рисками, но это решение Украины, как защищать себя», - отметил генсек.