Имущество экс-зама Шойгу Попова планируют обратить в доход государства 1 31.08.2024, 13:11

Генерала подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Имущество бывшего замглавы Минобороны России генерала армии Павла Попова, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере, может быть обращено в доход государства по ходатайству прокуратуры, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«В случае если в ходе проверки будет установлено, что имущество Попова и его семьи было приобретено на средства, не соответствующие доходам, оно будет изъято и обращено в доход государства через суд», — сказал собеседник агентства.

По его словам, на данный момент проверяется соответствие подтвержденных задекларированных доходов стоимости имущества. Он уточнил, что прокуратура может обратиться в суд с ходатайством об обращении в доход государства незаконно полученного имущества, не дожидаясь приговора по делу Попова.

Накануне 235-й гарнизонный военный суд отправил генерала под арест до 29 октября. Заседание прошло в закрытом режиме из-за риска разглашения тайны следствия и секретных сведений о войне в Украине.

Попов был задержан силовиками 29 августа. По данным оперативников, в 2021–2024 годах генерал, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», занимался личным обогащением, действуя вместе с директором учреждения Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым. Оба были арестованы по делу о мошенничестве в начале августа.

Как установило следствие, на выделенные «Патриоту» средства Попов строил себе поместье в Красногорском районе Подмосковья, принуждая к работам подрядчиков и не оплачивая их услуги. После установки дома и благоустройства участка генерал «продолжил обеспечивать за счет парка техническое и хозяйственное обслуживание» своих угодий площадью около 3 гектаров, отметили в СК. Адвокат Попова сообщил, что его подзащитный не признает вину в хищениях в «Патриоте», так как не руководил этим парком.

Попов долгое время работал с Шойгу. Сначала он был его заместителем в МЧС, а затем перешел в Минобороны. Высокопоставленный военный стал четвертым генералом, задержанным в команде Шойгу, и третьим замминистра. До него суд арестовал Дмитрия Булгакова за коррупционные сделки на 1,3 млрд рублей и Тимура Иванова за взятку в 1,2 млрд рублей. Также в СИЗО отправили замначальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина и начальника Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Обоих обвиняют во взяточничестве.

В июле в «Патриоте» прошли следственные действия в связи с хищениями при госзакупках. Строительством парка руководил Иванов. На территории комплекса площадью более 3,5 тысячи гектаров расположены военно-патриотические музеи, зона реконструкции исторических событий, а также главный храм Минобороны. По данным «Открытых медиа», только на возведение последнего было потрачено 2 млрд рублей бюджетных средств.

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