Известный бар в центре Минска продают за миллион долларов 5 31.08.2024, 13:43

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Цена без преувеличения фантастическая.

Тот самый минский бар «Чердак» на Зыбицкой, который открыли в 2013 году, все-таки решили продавать. Цена без преувеличения фантастическая: 1 млн долларов США, пишет CityDog.io.

Как все начиналось

Бар «Чердак» открылся в конце 2013 года. Всех подкупала крутая локация и удивительный по тем временам дизайн помещения. Хипстеры были в восторге!

Вот что об аудитории в 2014 году в интервью CityDog.io рассказывал соучредитель бара «Чердак» Алексей Монич: «Наша аудитория менялась интересно — все приходили волнами, временами совершенно неподконтрольно: сначала к нам пришли те, кто называет себя хипстерами, — это продолжалось первые полтора-два месяца.

Потом эта толпа резко куда-то пропала: пришла совершенно другая молодежь, чуть постарше — нарядная, деловитая. Потом к нам пошло много взрослых людей. Почему так происходит? Я, как ни старался, так и не понял. Потом появились люди за 50, иностранцы. Как попали? Понятия не имею! Они явно не пользуются „форсквером“ и не читают беларусcкие сайты.

А потом все эти люди смешались: все классные — будь то гости за 50, молодежные компании, 35-летние — главное не возраст, а то, что у людей внутри.

И вот сейчас, через год, я очень доволен тем, какая у нас отличная публика».

После 2020 года все пошло наперекосяк

И ковид, и протесты сделали свое дело: в 2022 году бар кратковременно закрылся, а в начале 2023-го его стали сдавать в аренду. Помещение площадью 180 «квадратов» с отдельным входом, парковкой и доступом 24/7 предлагали взять в аренду со всем оборудованием за 18 евро за «квадрат», то есть за 3240 евро в месяц.

В июле 2024 года после перерыва бар перезапустила новая команда, которая работала в тестовом режиме и активно искала сотрудников.

За «Чердак» просят миллион долларов

В объявлении о продаже указано: «Бар пользуется популярностью у жителей города и туристов. Простой стиль во всем — современный демократичный интерьер, разработанный литовской студией дизайна. Продается с авторской мебелью и элементами дизайна, с профессиональным оборудованием для бара и кухни, звуковой и диджейской профессиональной аппаратурой, проектором».

И венчает объявление подпись со смайлом в конце: «Ваш агент Алексей».

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