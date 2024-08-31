Известный бар в центре Минска продают за миллион долларов

Известный бар в центре Минска продают за миллион долларов5
- 31.08.2024, 13:43
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Цена без преувеличения фантастическая.
Тот самый минский бар «Чердак» на Зыбицкой, который открыли в 2013 году, все-таки решили продавать. Цена без преувеличения фантастическая: 1 млн долларов США, пишет CityDog.io.
Как все начиналось
Бар «Чердак» открылся в конце 2013 года. Всех подкупала крутая локация и удивительный по тем временам дизайн помещения. Хипстеры были в восторге!
Вот что об аудитории в 2014 году в интервью CityDog.io рассказывал соучредитель бара «Чердак» Алексей Монич: «Наша аудитория менялась интересно — все приходили волнами, временами совершенно неподконтрольно: сначала к нам пришли те, кто называет себя хипстерами, — это продолжалось первые полтора-два месяца.
Потом эта толпа резко куда-то пропала: пришла совершенно другая молодежь, чуть постарше — нарядная, деловитая. Потом к нам пошло много взрослых людей. Почему так происходит? Я, как ни старался, так и не понял. Потом появились люди за 50, иностранцы. Как попали? Понятия не имею! Они явно не пользуются „форсквером“ и не читают беларусcкие сайты.
А потом все эти люди смешались: все классные — будь то гости за 50, молодежные компании, 35-летние — главное не возраст, а то, что у людей внутри.
И вот сейчас, через год, я очень доволен тем, какая у нас отличная публика».
После 2020 года все пошло наперекосяк
И ковид, и протесты сделали свое дело: в 2022 году бар кратковременно закрылся, а в начале 2023-го его стали сдавать в аренду. Помещение площадью 180 «квадратов» с отдельным входом, парковкой и доступом 24/7 предлагали взять в аренду со всем оборудованием за 18 евро за «квадрат», то есть за 3240 евро в месяц.
В июле 2024 года после перерыва бар перезапустила новая команда, которая работала в тестовом режиме и активно искала сотрудников.
За «Чердак» просят миллион долларов
В объявлении о продаже указано: «Бар пользуется популярностью у жителей города и туристов. Простой стиль во всем — современный демократичный интерьер, разработанный литовской студией дизайна. Продается с авторской мебелью и элементами дизайна, с профессиональным оборудованием для бара и кухни, звуковой и диджейской профессиональной аппаратурой, проектором».
И венчает объявление подпись со смайлом в конце: «Ваш агент Алексей».