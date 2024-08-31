Партизаны проникли в порт в российском Таганроге

Партизаны проникли в порт в российском Таганроге1
- 31.08.2024, 13:51
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Получена важная информация.
Партизаны провели разведку порта в Таганроге Ростовской области. Он расположен на берегу Азовского моря.
Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».
«Агент провел разведку порта в Таганроге и прилежащей к нему территории. Передал информацию о размещении важных объектов и узлов», - говорится в сообщении.
Чем важен порт в Таганроге
Таганрог - город в Ростовской области России, который расположен на берегу Таганрогского залива Азовского моря.
Порт Таганрога является важной частью транспортной инфраструктуры России. Он используется для логистической поддержки военных операций оккупантов, включая транспортировку техники, боеприпасов и топлива.
Порт Таганрога также служит базой для военных судов, обеспечивающих контроль над Азовским морем и прилегающими территориями. В частности, этот порт играет немалую роль в обеспечении военных действий РФ на юге Украины и на других направлениях.