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Российский банк ввел драконовскую комиссию за перевод рублей в Китай

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  • 31.08.2024, 14:22
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Российский банк ввел драконовскую комиссию за перевод рублей в Китай

Это приведет к новому витку удорожания импортной продукции в РФ.

Пока Владимир Путин и другие российские чиновники радуются, что больше 90% торговых расчетов с Китаем совершается в национальных валютах, эти расчеты становятся все более проблематичными, пишет The Moscow Times.

ВТБ, ставший благодаря своей китайской дочке важным каналом платежей в Китай, останавливает такие переводы в рублях и юанях из других российских банков через свои счета в китайских банках – даже с использованием платежной системы ЦБ, и вводит комиссию за переводы через остальные счета (а заодно в Казахстан).

Это приведет к новому витку удорожания импортной продукции, предупреждают логисты и импортеры.

ВТБ предупредил банки, которые используют его как корреспондента, о повышении с 1 сентября тарифов на переводы в рублях и юанях в Китай и Казахстан. За переводы в Китай юаней банк будет брать с банков-корреспондентов 6% вместо нынешних 1,5-1,8%, а за входящие переводы из Китая – 0,15%, тогда как сейчас такой комиссий нет.

За переводы в Китай рублей из других российских банков тоже вводится 6%-ная комиссия.

Но, возможно, главное новшество – ВТБ перестанет исполнять переводы в Китай и Казахстан через свои счета, открытые в любых иностранных банках (ностро-счета), в том числе с использованием платежной системы Центробанка.

Это приведет к очередному подорожанию импортной продукции, ведь корреспондентские счета в ВТБ используют для переводов в ВТБ-Шанхай многие банки, например, Альфа-банк или банк «Санкт-Петербург», рассказали импортеры-клиенты этих банков.

Высокая комиссия за рублевые переводы – чувствительный удар. После того, как США в декабре пригрозили иностранным банкам вторичными санкциями за помощь России и начались серьезные проблемы с платежами в Китай, рубль стал главной валютой расчетов за импорт. По данным ЦБ, его доля выросла с 31% в декабре до 43% в июне. Это больше, чем валют всех «дружественных» стран, включая юань (36% против 41% в декабре; доля «токсичных» валют за это время сократилась с 28% до 21%).

Клиентов самого госбанка изменение тарифов не коснется: для них комиссии выросли еще в августе. Сейчас клиенты ВТБ платят за перевод в ВТБ-Шанхай и другие китайские банки уже 4% от суммы платежа вместо прежних 1% за быстрые переводы (до 10 дней) и 3% плюс 200 юаней, если срок перевода не обозначен, а его сумма меньше 20 млн рублей. «Менеджеры банка объясняли нам введение этого платежа сложностями с поисками юаневой ликвидности и расчетами с китайскими банками-партнерами», – рассказывал клиент ВТБ-Шанхай.

В июле ВТБ сменил банк-корреспондент в Китае, так как как прежний — государственный Bank Of China, отказался с ним работать из-за санкций, рассказали клиенты ВТБ-Шанхай.

После того, как в июне Московская биржа и ВТБ-Шанхай попали под санкции, перечисление денег по маршруту ВТБ – ВТБ-Шанхай – китайский поставщик практически остановилось. Платежи доходили до ВТБ-Шанхай, но дальше не отправлялись, жаловались все лето внешнеторговые компании. Менеджеры «ВТБ Шанхай» объясняли им, что в банке обновляется программное обеспечение, но несколько клиентов госбанка и финансистов рассказывали, что у него просто «кончились юани».

Дело в том, что китайские банки, которые переводили юани из России в Китай, после внесения «ВТБ Шанхай» в санкционный список отказались от сотрудничества с ним, и банку фактически пришлось работать «на встречных потоках»: он мог переводить конечным получателям в Китае только те юани, что поступали на счета его клиентов в виде платежей за российский экспорт. Но эти потоки в ВТБ-Шанхай были существенно меньше импортных, и юаней не хватало. В конце июля ВТБ нашел решение проблемы и объявил клиентам, что готов перечислять юани в «ВТБ Шанхай» по ускоренной схеме – за один день. Но только для тех, кто купит валюту по курсу + 5%. С 12 августа эта система перестала работать, и вместо этого ВТБ повысил комиссии.

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