Житель Заславля обнаружил у себя на участке редкое насекомое

Житель Заславля обнаружил у себя на участке редкое насекомое7
- 31.08.2024, 14:30
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Мужчина немного испугался, а его жена — нет.
Житель Заславля обнаружил у себя на участке настоящего богомола.
Сначала, мужчина подумал, что это большой кузнечик, но присмотревшись понял, что богомол, сообщает портал pristalica.by.
Заславчанин немного испугался, увидев насекомое. А вот его жена, напротив, не испугалась и даже «потискала» богомола, который, по словам мужчины, был около 10 сантиметров в длину.
Незваный гость не собирался уходить, поэтому супруги решили оставить его на ночь на винограде, где много зелени.
Впервые богомола в наших краях заметили около 40 лет назад, а повторно — только в 2010 году. Этот вид, помимо Беларуси, встречается в России, Татарстане, Азербайджане, Испании, Германии, Португалии, Индии, Китае, на Кипре и в Греции.
Если раньше такие встречи происходили в основном на юге Беларуси, то теперь этот вид распространился по всей стране.