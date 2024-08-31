СМИ: Путин создал в России странную модель смерти 4 31.08.2024, 14:38

3,310

Она ведет к «перегреву» экономики.

Президент России Владимир Путин создал такую экономическую модель в РФ, при которой мужчине выгоднее умереть, чтобы его семья имела хорошее финансовое будущее. Об этом пишет французская газета Le Monde.

«Появилась странная экономическая модель, согласно которой мертвый россиянин зарабатывает для своей семьи больше, чем живой. Фактически, если мужчина решит пойти воевать и умрет в возрасте между 30 и 35 годами, то есть в возрасте, когда он самый активный и находится в лучшей форме за всю свою жизнь, его смерть будет «выгоднее» с экономической точки зрения, чем его будущее», — говорится в материале.

Журналисты объяснили, что значительные средства, которые тратятся на российский военный сектор, включая выплаты контрактникам и компенсации семьям погибших солдат, создают финансовый «пузырь», который затягивает войну.

«Президент России Владимир Путин пытается привлечь новых добровольцев для участия в боевых действиях на передовой. Российские власти, как федеральные, так и региональные, обещают огромные зарплаты, соблазнительные социальные льготы и значительные бонусы, чтобы привлечь новобранцев. Они также проводят пропагандистские кампании на улицах, в университетах, социальных сетях и на телевидении, чтобы привлечь к службе», — говорится в статье Le Monde.

В частности, чтобы привлечь еще больше добровольцев, Путин решил в июле 2024 года удвоить ежемесячное денежное содержание контрактников с 195 000 рублей (1 910 евро) до 400 000 рублей (3 900 евро), что в 10 раз больше, чем средняя зарплата в РФ.

Кроме того, в случае гибели на фронте семья военного получит, в зависимости от региона, космические по российским меркам 11 миллионов рублей (более 120 тысяч долларов).

Как отметил российский экономист Владислав Иноземцев, для России подобный метод вербовки пушечного мяса является новинкой, ведь раньше солдат вербовали выдумками о патриотическом долге или простым принуждением. Теперь же перед рядовым россиянином, зарабатывающим в среднем 200-400 долларов, возникает колоссальный денежный соблазн, который часто перевешивает для него риски.

Журналисты также подчеркнули, что при принятии на службу военнослужащие РФ получают дополнительное единовременное денежное вознаграждение в размере 1,2 млн рублей (более 11 500 евро), а также пользуются привилегиями для себя и своих семей:

льготные ипотечные ставки;

доступ в самые престижные университеты страны без вступительных экзаменов;

комфортное пенсионное обеспечение и социальный статус.

«Кремлевский лидер представил ветеранов «спецоперации» как «новую элиту», предположив, что однажды их фото могут украсить парту школьника», — говорится в материале.

Одним из побочных последствий заливания населения деньгами Le Monde назвало ненормальный «рост» экономики, который держится на повышенном уровне потребления.

"Это приводит к так называемому перегреву экономики, когда цены стремительно растут из-за невозможности удовлетворить огромный спрос — производственные мощности в стране исчерпаны», — пояснили журналисты.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com