«У некоторых накапливается 500 таких нарушений» 31.08.2024, 14:46

1,356

Как хитрые минские водители научились не платить за парковку.

Некоторые столичные автовладельцы оставляют авто на платной парковке, при этом не тратят ни рубля. Почему так происходит и как решить проблему, «Минск-Новостям» рассказал директор государственного учреждения «Парковки столицы» Михаил Филиппов.

В Минске 72 платные парковки, и только 8 из них — закрытого типа, то есть оборудованы шлагбаумами: четыре объекта на территории Верхнего города, а также по одному на ул. Кирова, Толбухина, Гикало и у Троицкого предместья. На остальных постоянно борются с неплательщиками.

При этом некоторые автовладельцы умудряются бесплатно пользоваться даже закрытыми парковками. Как это возможно? Когда на горизонте появляется машина, водитель которой оплатил стоянку, камера считывает его номер и шлагбаум автоматически поднимается. Другой человек «садится ему на хвост» и спокойно выезжает из специализированной зоны. Срабатывает так называемая петля безопасности, которая не дает шлагбауму упасть на авто.

Недобросовестных автомобилистов наказывают, но, если взять открытые парковки, количество желтых бумажек (на них распечатаны уведомления) должно достигнуть сотни, чтобы привлечь владельца машины к ответственности. Сейчас рассматриваются изменения в Указ № 589, которые позволили бы действовать уже после первого нарушения.

— Мы обращаемся в ГАИ, нам дают контакты собственников авто для направления им письменного извещения. Так, за 2023 год мы создали 75 претензий (в результате в бюджет поступило более 7,5 тысячи рублей), за 2024-й — 106 (оплачено свыше 10 тысяч рублей), — рассказал Филиппов.

К ответственности привлекают и любителей сэкономить на пользовании закрытыми парковками: камеры фиксируют, что машина заехала на территорию. С этого момента начинается отсчет времени. Если же автомобилист покидает объект, не оплатив услугу, устройство продолжает считать время нахождения на парковке. После сотрудники «Парковок столицы» обращаются в ГАИ и работают с каждым из нарушителей в частном порядке.

По словам Филиппова, есть водители, у которых накапливается 500 таких нарушений.

Сейчас тариф на открытых парковках составляет 1 рубль в час, на закрытых — 2 рубля.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com