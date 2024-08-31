Бразилия заблокировала доступ к соцсети X 3 31.08.2024, 14:54

Илон Маск жестко отреагировал.

В Бразилии заблокировали доступ к платформе X (бывший Twitter) после того, как Верховный суд страны приказал приостановить ее работу из-за отказа Илона Маска оплатить более трех млн долларов штрафа и назначить юридического представителя. Решение вступило в силу в субботу, 31 августа, передает CNN.

Соцсеть заблокировали после того, как 29 августа Верховный суд Бразилии постановил приостановить работу X на всей территории страны из-за того, что Маск отказался назвать юридического представителя в стране.

Законодательство Бразилии требует, чтобы компании, работающие на ее территории, имели юридического представителя. Однако X, ранее известный как Twitter, закрыл свой офис в Бразилии 17 августа после того, как судья Александр де Мораес пригрозил привлечь к ответственности представителей компании из-за нежелания платформы блокировать определенных пользователей.

Судья постановил, что любое лицо или компания, которые будут пытаться обойти запрет на использование X, в частности через VPN, будут оштрафованы на 50 тысяч реалов (около 9 тысяч долларов) за день.

Маск назвал действия суда цензурой, а Александра де Мораеса «диктатором, притворяющимся судьей». Его позицию поддержали правые политические силы в Бразилии, тогда как сторонники судьи де Мораеса считают, что «эти меры направлены на защиту демократии».

Конфликт также затронул компанию Starlink, которая принадлежит Маску. 29 августа финансовые счета Starlink были заморожены для уплаты штрафов, наложенных из-за споров вокруг X.

Starlink, обеспечивающая доступ к интернету более 250 тысячам пользователей в отдаленных районах Бразилии, в частности в Амазонии, заявила, что «не имеет отношения к делу X и что замораживание ее активов нарушает основные права собственности».

По словам CNN, Бразилия является важным рынком для X, которым ежемесячно пользуется около 40 миллионов человек.

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