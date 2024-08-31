«Россиян настигла эта карма» Виктория Веселова, «Крым.Реалии»

31.08.2024, 15:03

1,722

Провоенные блогеры обещают мощную «ответку» Кремлю.

В аннексированном РФ Крыму провоенные блогеры массово озаботились судьбой YouTube. Активно поддерживая Россию, они продолжают использовать американский видеохостинг как источник заработка. Терять его они не хотят, поэтому пользуются сервисами для обхода ограничений и призывают к переговорам между РФ и руководством корпорации Google, покинувшей эту страну в 2022 году.

В августе жители Крыма столкнулись с тем, что не могут, как раньше смотреть видео в YouTube. Их гаджеты не могут транслировать видео с каналов, которые они смотрели годами.

Особенно это ударило по тем, для кого этот видеохостинг является источником заработка. Среди таких – блогеры. Обходить блокировку принялись, в том числе, и те из них, кто поддерживают аннексию Крыма и полномасштабное вторжение России в Украину. Им удавалось годами зарабатывать в YouTube, несмотря на свое пребывание на подсанкционной территории и производство специфического пророссийского контента.

Эти блогеры не отказались от западного хостинга даже после того, как власти России начали призывать к импортозамещению во всех сферах. Некоторые не скрывают: монетизация от YouTube остается практически единственным их заработком. Теперь его отбирает российская власть.

Что случилось с YouTube?

О «замедлении» передачи данных в YouTube на территории России стало известно после того, как видеохостинг массово удалил со своей платформы сотни аккаунтов, распространявших российскую пропаганду.

Официальных сообщений от российской власти об этом не было. А причиной проблем с YouTube в российских пабликах стали называть «износ оборудования Google» (ему принадлежит видеохостинг). Такую версию в июле озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Google, в свою очередь, заявили о «непричастности своего оборудования или действий» к проблемам работы сервиса в России. Глава комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн заявил о «намеренных действиях властей против «администрации иностранного ресурса», якобы нарушающего законодательство России.

По его словам, деятельность YouTube в России может быть возобновлена, если Google договорится с властями США о снятии санкций на поставку своего оборудования, возобновит деятельность своей «дочки» в РФ, свернувшей свою работу в 2022 году, а также разблокировке YouTube-каналов российских пропагандистов.

К таким переговорам активно призывают крымские блогеры, выяснили Крым.Реалии.

«Хотелось бы подковерных договоренностей»

О том, что в Крыму есть проблемы с YouTube, подтвердил блогер из Ялты Вадим Экстримов. Его видеоблог – о жизни в этом курортном городе, в котором он называет Крым российским и поддерживает Россию в ее полномасштабном вторжении в Украину.

«Нас тоже настигла эта карма. Крымские блогеры столкнулись с такой проблемой: невозможно никак запустить стрим. Но помимо этого есть и другие проблемы – качество видео. Если посмотреть на качество видео (исходный видеопродукт, который в Крыму пытаются загрузить в YouTube – КР), оно просто идеальное. А при попытке загрузить в YouTube очень сильно режется битрейт (количество информации, используемой для передачи данных – КР), «сыпет» его буквально раза в три», – говорит он.

Чтобы решить эту проблему, блогерам приходится менять формат своего видео, а также искать способы обхода блокировки через VPN. С его помощью крымские пользователи YouTube скрывают свое реальное место пребывания, что пока помогает им продолжать работать с видеохостингом.

Вадим Экстримов в своем блоге утверждает, что ему удалось подключиться к VPN, поэтому у него нет проблем с трансляциями своих эфиров. Они являются единственным источником дохода, признается блогер. Он считает, что Россия и США должны договориться для избежания полной блокировки YouTube в Крыму.

«Я и все могут потерять свою YouTube-аудиторию. А поскольку это единственный источник дохода – ваши донатики, это очень грустно. Поэтому хотелось бы, чтобы в этом моменте какие-нибудь подковерные договоренности между российским правительством и американским, были достигнуты», – заявляет Вадим Экстримов.

«YouTube может исчезнуть из жизни россиян»

Сервисы для обхода ограничений в работе с YouTube использует и крымский пророссийский и провоенный блогер Евгений Щепинский. В своих блогах он рассказывает о путешествиях по Крыму и России. Часто описывает реальные проблемы на полуострове в российских реалиях, но всегда подчеркивает свою пророссийскую и провоенную позицию.

Евгений Щепинский предупредил зрителей, что готовится перейти на другие публичные площадки, если YouTube полностью заблокируют в Крыму.

«Многие из вас столкнулись с тем, что смотреть ролики любимых блогеров в YouTube невозможно. Роскомнадзор ограничивает скорость YouTube. И это делается именно в России. Это не какие-то сбои на площадке YouTube. Это наш любимый и родной российский Роскомнадзор решил вот так вот убрать YouTube из жизни россиян. Пока еще это только ограничение скорости. Но возможно все это дойдет до того, что YouTube полностью заблокируют на территории России», – говорит блогер.

Щепинский признает, что российские видеохостинги не выдерживают конкуренции с YouTube, как по скорости загрузки видео, так и по монетизации контента. Поэтому он надеется, что правительство России и руководство компании Google «придут к какому-то общему знаменателю, о чем-то договорятся».

«Вы получите мощную «обратку»

Московский бизнесмен, пишущий блоги о Крыме, Александр Сергеев (Горный) не надеется на позитивный исход решения проблемы. Он прогнозирует, что проблема с YouTube добавит напряжения в российском обществе.

«С сентября все полетит так громко и с такой скоростью на фоне непростого геополитического фона и экономической ситуации. И если сейчас нас пытаются просто поиметь, то, ребята, вы получите мощную «обратку» в связи с тем же самым YouTube», – заявил он в своем видео.

Блогер – один из тех, кому в России ограничения YouTube добавили проблем.

«Я нашел способ, как YouTube смотреть на телефоне, слушать аудиокниги, новости, аналитиков и так далее. Но я занимаюсь машинной вышивкой – мне очень важно смотреть уроки, развиваться. А что я имею в итоге? Я не могу все это смотреть на телефоне. Мне нужно это смотреть на большом экране. И не только мне. Степень раздраженности людей сейчас очень высока. И где та веточка, которая падет на горб верблюда и поломает ему хребет, я не знаю. Нужно быть готовым к любым вариантам развития событий», – говорит он.

Несмотря на то, что «замедление YouTube», очевидно, инициировано Россией, публичные деятели не хотят смириться с реальностью. Особенно активно в Крыму они демонстрируют упорство в борьбе за YouTube.

Блогер Николай Моль обнародовал инструкцию обхода «замедления» видеохостинга без VPN. А автор блога о Крыме Александр Михайленко говорит, что будет продолжать загружать на платформу видеоролики, пока это возможно.

Виктория Веселова, «Крым.Реалии»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com