Белорусских медиков решили обучить «доброжелательному общению»9
- 31.08.2024, 15:29
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Главу Минздрава «осенило» в Гомельской области.
Министр здравоохранения Беларуси Александр Ходжаев во время рабочей поездки по Гомельской области 30 августа поручил обучить белорусских медиков, в том числе главных врачей, «доброжелательному общению» с пациентами поликлиник.
Как передали в Минздраве, глава ведомства отметил, что аудиозапись разговоров в регистратуре «должна способствовать развитию взаимного уважительного отношения между специалистом и пациентом». Также Ходжаев приказал разработать и довести до сотрудников поликлиник «современные методики общения с пациентами и их родственниками».