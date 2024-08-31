Белорусских медиков решили обучить «доброжелательному общению» 9 31.08.2024, 15:29

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Главу Минздрава «осенило» в Гомельской области.

Министр здравоохранения Беларуси Александр Ходжаев во время рабочей поездки по Гомельской области 30 августа поручил обучить белорусских медиков, в том числе главных врачей, «доброжелательному общению» с пациентами поликлиник.

Как передали в Минздраве, глава ведомства отметил, что аудиозапись разговоров в регистратуре «должна способствовать развитию взаимного уважительного отношения между специалистом и пациентом». Также Ходжаев приказал разработать и довести до сотрудников поликлиник «современные методики общения с пациентами и их родственниками».

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