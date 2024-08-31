закрыть
31 августа 2024, суббота, 15:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ларс Айдингер: Социальные сети не имеют права так называться

1
  • 31.08.2024, 13:30
  • 1,626
Ларс Айдингер: Социальные сети не имеют права так называться
Ларс Айдингер

Звезда немецкого театра и кино дал другие названия некоторым явлениям и вещам.

Звезда немецкого театра и кино Ларс Айдингер открывает в Дюссельдорфе свою персональную выставку. Он не комментирует актуальные события, называет соцсети асоциальным, а смартфоны - тупофонами, пишет «Немецкая волна».

Он считает, что социальные сети не имеют права так называться. Правильнее было бы - асоциальные, поскольку они порабощают и разобщают, в реальной жизни отдаляя людей друг от друга. Да и смартфон - вовсе не smart (если переводить как «умный»), потому что его использование приводит к отупению, уверен он.

Ларс Айдингер (Lars Eidinger) известен широкой немецкой публике прежде всего как театральный актер, снимающийся в популярных и даже культовых («Вавилон Берлин») сериалах, а также сложных кинокартинах, претендующих на престижные премии и участие в главных международных фестивалях. Широкая российская аудитория знает его как исполнителя роли цесаревича Николая в фильме Алексея Учителя «Матильда», повествующем о любовных отношениях Романова с балериной Матильдой Кшесинской.

Театральный мир рукоплещет ему и как актеру, и как режиссеру. На сцене он уже сыграл все, о чем обычно мечтают актеры - включая Гамлета в знаменитом берлинском театре Schaubühne и главную роль в программной постановке Зальцбургского фестиваля «Имярек» («Jedermann»). Однако творческие методы Ларса Айдингера этим не исчерпываются.

Он работает диджеем, делает проекты на телевидении, однажды написал картину собственным телом, создал дизайн сумки и так далее. К нему всегда приковано внимание прессы. В Германии он - звезда. А открывающаяся в дюссельдорфском музее K21 выставка представила публике Айдингера-фотографа и создателя видеоарта.

Ларс Айдингер. Выставка фотографий

Надо сказать, это не первая его персональная выставка. Однако для описания этой вполне можно использовать красивый и емкий немецкий термин «гезамткунстверк». Здесь и фотографии, и объекты, и видео-арт, а в качестве подписей к снимкам - хокку, собственноручно написанные на белых стенах Ёко Тавадой - японской писательницей, живущей в Берлине.

Фотохудожник Ларс Айдингер на фоне своих работ. Дюссельдорф, август 2024 годаФото: Federico Gambarini/dpa/picture alliance

Музей K21 в Дюссельдорфе - это одно из двух арт-пространств Художественного собрания земли Северный Рейн - Вестфалия. Здесь представлено искусство конца XX - начала XXI века. И выставляться здесь - большая честь для любого художника. Потому что тут любят тех, кто чувствует свое время и видит что-то, чего не видят другие.

Выставка называется «Lars Eidinger. O Mensch» (в переводе с немецкого «Mensch» - человек). Как уже написали о ней немецкие критики, Айдингер предстает перед публикой как человек, а не как актер, играющий роль. В его снимках мы видим и его самого - чувственного, ранимого, очень внимательно наблюдающего за миром, подмечающего детали. По словам самого художника, мы живем сегодня в сумрачные времена. Частично его фотографии отражают этот сумрак. И в целом не так важно, где именно была сделана та или иная фотография. Мир глобален, границы стерты, люди равны и поступают одинаково повсюду.

В каждом снимке - своя история и глубина. Криво положенная плитка - продукт жизнедеятельности несовершенного человека. Юбка цветочницы - в цветочек. По площади в самом центре огромного города бежит лисица. Очень много увиденных и сфотографированных на смартфон деталей, в каждой из которой созерцатель увидит что-то свое.

По словам Ларса Айдингера, фотографии с точки зрения коммуникации гораздо интереснее и глубже слов. И он никому ничего не навязывает. Каждый пришедший на выставку человек волен по-своему ответить на вопрос, кто он и кто такие люди.

Ларс Айдингер и «большая политика»

Никаких политических смыслов в свои фотографии Ларс Айдингер не вкладывает. Он просто видит жизнь и фиксирует те ее проявления, которые ему в данный момент времени показались интересными. Однако в музее K21 склонны считать, что взгляд фотографа Айдингера на окружающий мир - вполне себе критический.

Еще совсем недавно он был более активен в высказывании своей позиции. Так, весной 2022 года Айдингер подписал коллективное письмо немецких деятелей культуры к канцлеру Олафу Шольцу (Olaf Scholz), в котором содержался призыв пересмотреть решение об оказании военной помощи Украине. На пацифиста Айдингера, в свое время принципиально отказавшегося служить в армии, обрушился буквально шквал критики - со всех сторон.

С тех пор он отказывается комментировать какие-либо актуальные события. И в Дюссельдорфе он ушел от ответа на вопрос DW о том, должен и может ли творческий человек делать политические заявления или как-то иначе открыто демонстрировать свою позицию, учитывая, что в последнее время ни один культурный ивент, будь то Берлинале или documenta, без громких политических заявлений и скандалов не обходится.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Орать во всю глотку
Орать во всю глотку Ирина Халип
Три моста космической пехоты
Три моста космической пехоты Владимир Халип
Эта фотография потрясла мир
Эта фотография потрясла мир Александр Роднянский
Преступное промедление
Преступное промедление Леонид Невзлин