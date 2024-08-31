Ларс Айдингер: Социальные сети не имеют права так называться 1 31.08.2024, 13:30

1,626

Ларс Айдингер

Звезда немецкого театра и кино дал другие названия некоторым явлениям и вещам.

Звезда немецкого театра и кино Ларс Айдингер открывает в Дюссельдорфе свою персональную выставку. Он не комментирует актуальные события, называет соцсети асоциальным, а смартфоны - тупофонами, пишет «Немецкая волна».

Он считает, что социальные сети не имеют права так называться. Правильнее было бы - асоциальные, поскольку они порабощают и разобщают, в реальной жизни отдаляя людей друг от друга. Да и смартфон - вовсе не smart (если переводить как «умный»), потому что его использование приводит к отупению, уверен он.

Ларс Айдингер (Lars Eidinger) известен широкой немецкой публике прежде всего как театральный актер, снимающийся в популярных и даже культовых («Вавилон Берлин») сериалах, а также сложных кинокартинах, претендующих на престижные премии и участие в главных международных фестивалях. Широкая российская аудитория знает его как исполнителя роли цесаревича Николая в фильме Алексея Учителя «Матильда», повествующем о любовных отношениях Романова с балериной Матильдой Кшесинской.

Театральный мир рукоплещет ему и как актеру, и как режиссеру. На сцене он уже сыграл все, о чем обычно мечтают актеры - включая Гамлета в знаменитом берлинском театре Schaubühne и главную роль в программной постановке Зальцбургского фестиваля «Имярек» («Jedermann»). Однако творческие методы Ларса Айдингера этим не исчерпываются.

Он работает диджеем, делает проекты на телевидении, однажды написал картину собственным телом, создал дизайн сумки и так далее. К нему всегда приковано внимание прессы. В Германии он - звезда. А открывающаяся в дюссельдорфском музее K21 выставка представила публике Айдингера-фотографа и создателя видеоарта.

Ларс Айдингер. Выставка фотографий

Надо сказать, это не первая его персональная выставка. Однако для описания этой вполне можно использовать красивый и емкий немецкий термин «гезамткунстверк». Здесь и фотографии, и объекты, и видео-арт, а в качестве подписей к снимкам - хокку, собственноручно написанные на белых стенах Ёко Тавадой - японской писательницей, живущей в Берлине.

Фотохудожник Ларс Айдингер на фоне своих работ. Дюссельдорф, август 2024 годаФото: Federico Gambarini/dpa/picture alliance

Музей K21 в Дюссельдорфе - это одно из двух арт-пространств Художественного собрания земли Северный Рейн - Вестфалия. Здесь представлено искусство конца XX - начала XXI века. И выставляться здесь - большая честь для любого художника. Потому что тут любят тех, кто чувствует свое время и видит что-то, чего не видят другие.

Выставка называется «Lars Eidinger. O Mensch» (в переводе с немецкого «Mensch» - человек). Как уже написали о ней немецкие критики, Айдингер предстает перед публикой как человек, а не как актер, играющий роль. В его снимках мы видим и его самого - чувственного, ранимого, очень внимательно наблюдающего за миром, подмечающего детали. По словам самого художника, мы живем сегодня в сумрачные времена. Частично его фотографии отражают этот сумрак. И в целом не так важно, где именно была сделана та или иная фотография. Мир глобален, границы стерты, люди равны и поступают одинаково повсюду.

В каждом снимке - своя история и глубина. Криво положенная плитка - продукт жизнедеятельности несовершенного человека. Юбка цветочницы - в цветочек. По площади в самом центре огромного города бежит лисица. Очень много увиденных и сфотографированных на смартфон деталей, в каждой из которой созерцатель увидит что-то свое.

По словам Ларса Айдингера, фотографии с точки зрения коммуникации гораздо интереснее и глубже слов. И он никому ничего не навязывает. Каждый пришедший на выставку человек волен по-своему ответить на вопрос, кто он и кто такие люди.

Ларс Айдингер и «большая политика»

Никаких политических смыслов в свои фотографии Ларс Айдингер не вкладывает. Он просто видит жизнь и фиксирует те ее проявления, которые ему в данный момент времени показались интересными. Однако в музее K21 склонны считать, что взгляд фотографа Айдингера на окружающий мир - вполне себе критический.

Еще совсем недавно он был более активен в высказывании своей позиции. Так, весной 2022 года Айдингер подписал коллективное письмо немецких деятелей культуры к канцлеру Олафу Шольцу (Olaf Scholz), в котором содержался призыв пересмотреть решение об оказании военной помощи Украине. На пацифиста Айдингера, в свое время принципиально отказавшегося служить в армии, обрушился буквально шквал критики - со всех сторон.

С тех пор он отказывается комментировать какие-либо актуальные события. И в Дюссельдорфе он ушел от ответа на вопрос DW о том, должен и может ли творческий человек делать политические заявления или как-то иначе открыто демонстрировать свою позицию, учитывая, что в последнее время ни один культурный ивент, будь то Берлинале или documenta, без громких политических заявлений и скандалов не обходится.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com