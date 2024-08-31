Военный эксперт: Решение США по ударам ATACMS вглубь РФ становится ближе 2 31.08.2024, 15:40

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Нет никаких «красных линий» для России

Операция украинских войск в Курской области приближает решение Соединенных Штатов Америки разрешить удары дальнобойными ракетами ATACMS вглубь России. В США в очередной раз убедились, в том, что нет никаких «красных линий» для России.

Таким мнением поделился военно-политический обозреватель украинской группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«Я думаю, что мы сейчас находимся в этом вопросе (разрешение на удары дальнобойным оружием по военным объектам в РФ, — ред.) ближе, нежели были там по состоянию на 1 августа. Соединенные Штаты, во-первых, в очередной раз убедились в том, что нет никаких «красных линий» для России. То есть это исключительно миф о неких «красных линиях» РФ», — отметил обозреватель.

Коваленко напомнил, что Россия продолжает акты террора против Украины. И это также, считает он, не может не отразиться на решениях партнеров.

«Массированный комбинированный удар 26 августа по территории Украины. Постоянные обстрелы приграничных областей. Тот же самый Харьков, очередная трагедия, когда были нанесены целенаправленные удары по жилым кварталам. Все это как раз и создает условия для следующего этапа принятия решений американской страной, расширения наших возможностей по применению западного вооружения по территории Российской Федерации», — сказал обозреватель.

По его мнению, США сразу не дадут разрешение наносить удары по территории России вглубь на 300 км. Но следующим этапом может быть разрешение США на применение ракет ATACMS по территории РФ.

«Я не думаю, что мы сразу получим разрешение бить на 300 километров вглубь России, но хотя бы сам факт применения ракет ATACMS («Атакамс») — это может быть следующим этапом. На какую дальность, на какое расстояние — это другой вопрос. Но к решению, по крайней мере, этого этапа, этой проблематики, мы приблизились», — резюмировал эксперт.

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