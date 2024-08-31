«До 25 тысяч водителей уйдут в тень и начнут работать от борта, либо уйдут из профессии» 2 31.08.2024, 16:01

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Эксперт о ситуации на рынке такси Беларуси.

На слуху подписанный в январе этого года указ «Об автомобильных перевозках пассажиров», который предусматривает в числе прочих изменений создание Реестра автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении, куда будут включаться сведения о перевозчиках, транспортных средствах, водителях, диспетчерах.

С 1 ноября физлица могут выполнять автомобильные перевозки пассажиров в нерегулярном сообщении в качестве водителей только при условии наличия определенных сведений в этом реестре, в том числе об автомобильном перевозчике, с которым заключен трудовой договор, физическом лице — водителе, ТС, на котором осуществляются автомобильные перевозки пассажиров. Такие сведения вносятся в реестр автоперевозчиком-нанимателем. Прогнозы относительно грядущих изменений разные.

«Яндекс Go»: «До 70% водителей, работающих с нашим сервисом, не смогут соответствовать всем требованиям и потеряют доход»

На вопросы Onlíner.by о возможном развитии ситуации ответил Кирилл Свинцов, руководитель «Яндекс Go» в СНГ.

— С 1 августа заработал реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении, предусмотренный указом Лукашенко №32 «Об автомобильных перевозках пассажиров». На ваш взгляд, как новое регулирование повлияет на рынок перевозок в Беларуси?

— Идея работать над прозрачностью отрасли — исключительно хорошая инициатива, как и наличие реестра, предусмотренное указом. Подобные реестры успешно существуют во многих странах. Однако новое регулирование в Беларуси значительно ужесточает требования к водителям и перевозчикам. В связи с этим у участников отрасли есть определенные вопросы и опасения по поводу того, что они смогут попасть в реестр, а также за какие нарушения и на какой срок можно быть исключенным из него.

— Что нужно сделать водителю, чтобы продолжить законно работать с 1 ноября 2024 года, когда новые правила полностью вступят в силу?

— Для начала необходимо заключить трудовой договор с перевозчиком. Далее, если водитель работает на личном авто, его нужно будет оборудовать таксометром со встроенным средством контроля налоговых органов и видеорегистратором, также нужно сделать оклейку и установить опознавательный фонарь. То есть водители перед заявкой на включение в реестр должны будут потратить около 3000 белорусских рублей на приведение транспортного средства к соответствию требованиям. Кстати, эта сумма превышает ежемесячный доход 67% водителей в Минске и 76% водителей в регионах.

Ожидать включения в реестр нужно будет до 15 рабочих дней (3 недели), а при внесении изменений — до 10 рабочих дней. Получается, что работать в эти периоды водителям запрещено и они должны находиться в вынужденном простое? При формировании реестра для водителей такси также фактически вводится запрет на работу по совместительству: один водитель и одно транспортное средство в реестре могут быть зарегистрированы только за одним перевозчиком. Такое требование ударит по заработку водителей, оно нарушает трудовые права граждан и вступает в противоречие с Трудовым кодексом Республики Беларусь.

Мы уже видим, что участники рынка обеспокоены новыми правилами. Также мы фиксируем отток водителей из отрасли и отключение от нашего сервиса.

После полного вступления в силу новых правил (это произойдет 1 ноября) мы ожидаем, что до 70% водителей, работающих с нашим сервисом, не смогут соответствовать всем требованиям и потеряют доход. В абсолютных цифрах это до 25 тысяч водителей, которые либо уйдут в тень и начнут работать от борта, либо вовсе уйдут из профессии.

Конечно, все это не может не отразиться на потребителе: в случае массового оттока водителей из легального сегмента серьезно вырастут стоимость поездки и время подачи автомобиля, исчезнет возможность обеспечивать вывоз пассажиров в часы пик.

— Если водитель выполняет заказы только несколько часов в день, он тоже должен соответствовать всем требованиям?

— По новым требованиям, водитель должен заключить трудовой договор с перевозчиком вне зависимости от того, работает он полный день или пару часов в сутки. Иные формы договорных взаимоотношений с физическим лицом в сфере напрямую запрещаются. То есть теперь водители такси не смогут работать по договорам гражданско-правового характера. Данная мера дискриминирует водителей такси, поскольку работники других отраслей подобных ограничений не имеют.

К тому же такой подход, на наш взгляд, идет вразрез с мировыми тенденциями по развитию платформенной экономики и тормозит трансформацию рынка труда в сторону более гибких моделей занятости. Мы опасаемся, что это отбросит отрасль такси в Беларуси назад.

Предполагаем, что трудовые договоры не отпугнут водителей, для которых работа в такси является основным видом заработка. В первую очередь это станет проблемой для водителей, для которых перевозки — дополнительный источник дохода. А таких на рынке такси сегодня абсолютное большинство — до двух третей.

— Что будет, если водитель не смог подготовиться по всем требованиям?

— Если соответствовать всем требованиям, чтобы попасть в реестр, достаточно сложно, то исключение из него происходит по довольно широкому перечню оснований. Например, отсутствие предрейсового медосмотра или эксплуатация автомобиля без страхового полиса. Безусловно, это нарушения, которых не должно быть, но по ним в действующем законодательстве уже предусмотрена административная ответственность.

Теперь же перевозчика или водителя будут наказывать за нарушения не только рублем — нахождение в реестре может быть приостановлено до трех месяцев, в худшем случае водителя или перевозчика могут исключить из реестра на полгода. Фактический запрет на деятельность или отстранение водителя от работы на такой долгий срок кажется избыточной и жесткой мерой, ведь оставляет водителя без источника дохода.

— Безопасность поездок — как, на ваш взгляд, она может измениться?

— Как уже было отмечено ранее, одним из последствий нового регулирования станет уход водителей в нелегальный сегмент и работа всерую. Мы видели, как такой сценарий развивался на многих других рынках. В результате отрасль перевозок в Беларуси может стать менее контролируемой, а поездки на такси — менее безопасными. То есть можно получить обратный эффект.

На наш взгляд, безопасность поездок в такси сегодня невозможна без современных технологических решений. Да, важны состояние авто, стаж водителя и его стиль вождения, как и ситуация на дороге. Но работать со всеми этими факторами в современном мире нужно с помощью технологий.

К нашим технологиям безопасности, например, относится автоматический мониторинг скорости и стиля вождения при выполнении заказов. Система фиксирует превышение скоростного режима и опасные маневры, предупреждает водителей и таким образом помогает предотвратить аварийные ситуации. Также мы регулярно осуществляем фотоконтроль для допуска к заказам водителя и транспортного средства — проверяем личность водителя, состояние автомобиля, верифицируем документы. Помимо этого, система мониторит, сколько времени водитель находится на линии, и позволяет автоматизировать контроль за соблюдением режима труда и отдыха. За счет применения всех этих технологий с 2020 года число ДТП с пострадавшими в нашем сервисе снизилось на 35%.

Кроме этого, мы предоставляем бесплатное страхование в поездке для пассажиров и водителей, обеспечивая покрытие на сумму до 36 тысяч белорусских рублей для каждого человека, находящегося в автомобиле во время заказа. Такое страхование инициировано нами, оно не требуется по закону, но важно для наших пассажиров и партнеров.

Располагают ли сейчас операторы реестра кадровыми, технологическими и финансовыми ресурсами для обеспечения безопасности поездок в такси на уровне хотя бы нашего сервиса?

— В других странах ситуация для сервиса иная?

— Сегодня другое время и другой мир. За первое полугодие 2024 года водители такси и перевозчики заработали 470,5 млн белорусских рублей, выполняя заказы «Яндекс Go». После 1 ноября текущего года отрасль перевозок (ее легальная часть), по нашим оценкам, сократится примерно на 30—40%, это около 400 млн белорусских рублей в год. В результате от этих изменений пострадают все участники рынка — и водители, и пассажиры, и, в том числе, регулятор, которому придется предпринимать меры, направленные на исправление ситуации.

К прозрачности быстрее привело бы, например, распространение на водителей такси статуса самозанятых, в этом случае они смогут самостоятельно уплачивать налог на профессиональный доход (НПД). Это позволит не только обеспечить контроль и порядок на рынке, но и предотвратить массовый отток водителей из легального сегмента и уменьшить финансовую нагрузку, которая ложится на перевозчиков.

Модель с самозанятыми очень успешно применяется в России — там самозанятый перевозчик несет ту же ответственность, что и юридические лица. Подобный режим для платформенно занятых водителей такси (НПД, ИП) — очень востребованный инструмент и успешно развивается в Узбекистане, Казахстане, Армении, Кыргызстане при полной поддержке профильных ведомств и в диалоге с платформами.

Мы неоднократно выражали свою готовность выступить налоговым агентом для самозанятых водителей в Беларуси — мы могли бы автоматически удерживать и перечислять в бюджет требуемые налоги водителей, что позволило бы свести к минимуму возможные налоговые правонарушения в отрасли.

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