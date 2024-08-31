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Голубь не хотел уступать дорогу: поступок водителя из Гомеля поразил пользователей соцсети

  • 31.08.2024, 16:23
  • 2,706
Голубь не хотел уступать дорогу: поступок водителя из Гомеля поразил пользователей соцсети

Он не знал, что его снимают на видео.

В TikTok появилось трогательное видео, на котором девушка запечатлела момент спасения голубя. Заботливый водитель из Гомеля, не зная, что его снимают, уберег птицу от беды.

Голубь спокойно стоял в луже, не обращая внимания на приближающийся транспорт. Водитель, осознав ситуацию, остановился, вышел из машины и не раздумывая схватил голубя, перенес его в безопасное место, а затем невозмутимо сел в машину и продолжил путь, пишет «Мінская праўда».

Видео мгновенно вызвало волну положительных комментариев и обсуждений. На первый взгляд, обычная ситуация на дороге, но пользователи с восхищением отмечают доброту водителя.

Комментаторы предполагают, что голубь, вероятно, был болен и поэтому не улетел, даже когда увидел приближающуюся машину. Именно эта деталь показывает, что мужчина сделал правильный выбор, не проехав мимо, и остановился, чтобы помочь.

Многие обратили внимание на то, как мужчина, без лишних слов, с легкостью и уверенностью перенес голубя в безопасное место.

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