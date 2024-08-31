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С 31 августа заработали очередные пенсионные новшества

  • 31.08.2024, 16:41
  • 1,028
С 31 августа заработали очередные пенсионные новшества

Выяснили, что и для кого изменилось.

В Беларуси расширили список причин, по которым люди могут досрочно получить через почту свои пенсии. Новшество заработало с 31 августа, сообщает Минтруда.

Как поясняют в Минтруда, власти внести изменения в порядок выплаты пенсий, пособий и других социальных выплат через объекты почтовой связи.

«Дополнен перечень случаев для досрочного получения в пределах выплатного периода пенсии в объекте почтовой связи, — отмечают в Минтруда. — Теперь кроме временного выезда получателя за пределы Беларуси, нахождения на лечении в организации здравоохранения, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, смерти члена семьи, чрезвычайной ситуации к таким случаям отнесены нахождение в санаторно-курортной организации, направление на госпитализацию или обследование».

Пенсии обычно выплачивают через почту с 5 по 26 число каждого календарного месяца. Но можно будет обратиться к руководителю почтового отделения, в котором получает эти деньги, и попросить из выдать раньше, чем обычно. Но надо будет подтвердить, что есть уважительная причина, чтобы заранее получить средства.

«Решение о досрочной выплате принимается руководителем объекта почтовой связи при предъявлении документа, подтверждающего соответствующее обстоятельство», — добавляют в Минтруда.

Также власти уточнили порядок выплаты пенсии при смене человеком ФИО, которые указаны в документах, удостоверяющих личность.

«Можно получить пенсию, пособие, а также другую социальную выплату, начисленные и указанные в электронное ведомости на предыдущие данные, предъявив документ, подтверждающий соответствующие изменения, — уточняют в Минтруда. — Внесенные изменения не оказывают влияния на процесс выплаты пенсий и пособий через объекты почтовой связи, которые по-прежнему будут обеспечены своевременно и полном объеме всем получателям».

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