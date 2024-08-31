Белорус Игорь Бокий сейчас входит в топ-10 паралимпийцев в истории
- 31.08.2024, 17:07
Легендарный пловец завоевал 18 золотых медалей.
Белорус Игорь Бокий сейчас входит в топ-10 паралимпийцев в истории по количеству высших наград Паралимпиады. Спортсмен имеет 20 наград игр: 18 золотых, одну серебряную и одну бронзовую.
Больше чем у белоруса золотых медалей только у 4 паралимпийцев в истории, то есть он может попасть даже в топ-5. Но точное место Игоря в рейтинге зависит от результатов других спортсменов в Париже.
Лидером по количеству золотых медалей на Паралимпийских игр является американская пловчиха Триша Зорн — 41 награда.