Libération: Дуров на допросе рассказал о связях с контрразведкой Франции 5 31.08.2024, 17:10

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Павел Дуров

Он встречался с французскими спецслужбами в Дубае.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров на допросе в Париже заявил, что поддерживал связи с представителями французской контрразведки — Главного управления внутренней безопасности страны (DGSI) — и встречался с ними в Дубае, сообщила газета Libération со ссылкой на источник.

По сведениям издания, Дуров дал понять, что «для него было бы неуместно раскрывать информацию, составляющую военную тайну». О чем именно идет речь, Libération не поясняет.

По словам источника газеты, основатель Telegram заявил, что «в рамках борьбы с терроризмом открыл официальный канал связи с DGSI с горячей линией и специальным адресом электронной почты». Дуров утверждает, что это позволило предотвратить несколько терактов.

Как пишет Libération, Дуров после задержания якобы выразил готовность к сотрудничеству и дал правоохранительным органам доступ к своему мобильному телефону.

По информации газеты, президент Франции Эмманюэль Макрон 25 августа обсудил ситуацию вокруг Дурова с главой Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Мухаммед бен Заидом Аль Нахайяном.

Напомним, Павла Дурова задержали вечером 24 августа по прилете во французский аэропорт Ле Бурже из Азербайджана. Вечером 28 августа бизнесмена выпустили под судебный надзор, обвинив в шести правонарушениях. Дурова обязали внести залог в размере €5 млн, покидать Францию ему запретили.

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