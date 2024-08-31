«Самый главный экстремист — Лукашенко»5
- 31.08.2024, 17:22
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Белорусов возмутило решение, касающееся стихотворения Купалы.
В Беларуси стихотворение Янки Купалы «Хто ты гэткі?» внесено в Республиканский список «экстремистских материалов».
Читателей сайта Charter97.org крайне возмутило решение лукашистов. Приводим их некоторые комментарии:
«Признать Янку Купалу в Беларуси экстремистом - это как в Украине Тараса Шевченко... Вы в своём уме? Или разум вас покинул навсегда?!»
«Скоро взять книгу в руки будут считать экстремизмом».
«Лукашисты сошли с ума».
«Самый главный экстремист - это психически больной Лукашенко».
«Вслушайтесь в этот маразм — в Беларуси стихи Купалы считаются «экстремизмом». Господи, накажи этих манкуртов!»
«Ничего другого от хунты и не ожидалось. Бандиты боятся».