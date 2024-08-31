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«Самый главный экстремист — Лукашенко»

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  • 31.08.2024, 17:22
  • 5,064
«Самый главный экстремист — Лукашенко»
Янка Купала

Белорусов возмутило решение, касающееся стихотворения Купалы.

В Беларуси стихотворение Янки Купалы «Хто ты гэткі?» внесено в Республиканский список «экстремистских материалов».

Читателей сайта Charter97.org крайне возмутило решение лукашистов. Приводим их некоторые комментарии:

«Признать Янку Купалу в Беларуси экстремистом - это как в Украине Тараса Шевченко... Вы в своём уме? Или разум вас покинул навсегда?!»

«Скоро взять книгу в руки будут считать экстремизмом».

«Лукашисты сошли с ума».

«Самый главный экстремист - это психически больной Лукашенко».

«Вслушайтесь в этот маразм — в Беларуси стихи Купалы считаются «экстремизмом». Господи, накажи этих манкуртов!»

«Ничего другого от хунты и не ожидалось. Бандиты боятся».

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