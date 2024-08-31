В Сеть попала нестандартная математическая задачка

В Сеть попала нестандартная математическая задачка5
- 31.08.2024, 17:25
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С ней справится далеко не каждый.
Что у вас было по математике в школе? Внимательно посмотрите на этот пример, с ним что-то не так. Если выполнять все математические действия по правилам, то «10» никак не получается! Вспоминаем школьные знания и разбираемся, почему все ошибаются.
Итак, задание: В выражении «5 × 8 + 12 ÷ 4 − 3» расставьте скобки так, чтобы его значение было равно 10.
Здесь всего четыре действия, очень простых. Вы наверняка сможете посчитать в уме, вопрос лишь в том, как решать.
Где вы поставили скобки?
Правильное решение можно узнать здесь.