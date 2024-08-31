«Есть 1,5 - 2 недели»: полковник ВСУ спрогнозировал резкие изменения возле Покровска 31.08.2024, 17:34

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Роман Свитан

Россиянам будет не до прорывов.

Прорыв россиян в сторону Покровска до сих пор продолжается. Оккупанты глубоко вклинились на узком участке фронта, что является для них опасным. В настоящее время у них там больше проблем, чем у ВСУ.

Об этом в разговоре с «24 Каналом» отметил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, озвучив, что на этом направлении в ВСУ выстроена система обороны, есть возможность отхода в определенных местах из-за недостатка боеприпасов.

У россиян неукрепленные фланги

Как только нехватка вооружения будет устранена, украинские войска, по словам Свитана, остановят оккупантов и они окажутся в очень плачевном положении. Потому что они оторвались в сторону Покровска на 50 километров от Донецка, а ширина фронта – 15 – 20 километров, при том, что у оккупантов неподготовленные и неукрепленные фланги.

- Как только генерал Сырский найдет резервы для ударов по флангам, то россиянам будет не до прорывов в сторону Покровска. Они будут пытаться прикрыться от ударов. Уже понимая все эти процессы, они не так усиленно давят на Покровск, они сейчас развернулись больше на юг, пытаются выдавить украинские гарнизоны, чтобы расширить свое вклинение, – рассказал Свитан.

Оккупанты хотят выдавить гарнизоны

Военный эксперт отметил, что оккупанты уже почти выдавили Карловский гарнизон, зайдя в тыл со стороны Покровска, остается еще Кураховский и Угледарский. Он отметил, что это очень сложная для россиян задача, потому что там со всех сторон предусмотрены укрепрайоны.

- У Сырского есть 1,5 – 2 недели, пока россияне не расширят свое вклинение. У нас есть возможность его срезать, поэтому надо подождать. Думаю, что Сырский не просто так находился несколько дней на этом участке фронта. В ближайшее время мы увидим определенные действия там со стороны ВСУ, – озвучил Свитан.

По состоянию на 31 августа на Покровском направлении украинская армия отразила 55 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Гродовка, Карловка, Новогродовка, Мариновка, Миролюбовка, Новогродовка, Михайловка и Селидово. Наибольшая концентрация атак была возле Новогродовки.

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