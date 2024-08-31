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«За три недели посетили шесть стран»

  • 31.08.2024, 18:07
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«За три недели посетили шесть стран»

Семья из Беларуси три недели отдыхала в Европе и честно рассказала о своих расходах.

Белорусская семья из четырех человек потратила на летний отпуск целых 4500 евро. При этом важно учесть, что белорусы отдыхали за границей целых три недели (!) и успели посмотреть за одну поездку шесть стран. Если пересчитать общую сумму на стандартные «7−10 дней на море», отдых получится вполне бюджетным.

О своем большом, насыщенном путешествии и возможностях в нем сэкономить белорус рассказал «Онлайнеру»:

- В этом году отдых получился настолько разнообразным, насыщенным и непредсказуемым, что можно публиковать целый гайд по организации туристической программы для белорусов. Но попробую уложиться в одну статью. Сначала я расскажу о главных впечатлениях из поездки, а затем поделюсь лайфхаками, которые пригодятся путешественникам.

Семья из двух взрослых и двоих детей за три недели посетила шесть стран: Литва, Испания, Италия, Франция, Нидерланды, Польша. Для передвижения использовали все возможные виды транспорта: автобусы, лайнер, авто, метро, фуникулеры, электрички, такси, катер, самолеты. Для перелетов выбирали известные европейские лоукостеры. В среднем билет на человека обходился в 60 евро (c учетом ручной клади: рюкзак и маленький чемоданчик).

Весь отпуск можно разделить на три части, каждая из которых имеет свою направленность:

- активный отдых на круизном лайнере (Барселона — Ибица — Сардиния — Рим — Генуя — Канны);

- пляжный отдых на испанском побережье Коста-Брава (Жирона — Ла-Эскала — Эстартит);

- культурный отдых в Нидерландах (Эйндховен — Амстердам — Делфт — Гаага).

Часть первая, или Как мы нахаживали по 20 тыс. шагов в круизе

Основные затраты на семью на восемь дней:

- автобус Intercars Минск — Вильнюс — 130 евро;

- самолет Wizz Air Вильнюс — Барселона — 280 евро;

- круиз — 1850 евро.

У меня с детства была мечта: увидеть вживую большой корабль, оценить его размеры, инфраструктуру, прочувствовать дух морской вселенной. И вот она сбылась!

Билеты на лайнер мы заказывали через российское представительство группы компаний. В стоимость входило проживание в каюте без окна и питание в формате «все включено», безалкогольные напитки.

Формат отдыха очень интересный: каждый день ты оказываешься в новой локации (обычно в круизных программах посещаешь несколько стран и один-два острова). Несмотря на стереотипы, было очень много пеших прогулок, посещение разных достопримечательностей, пляжей, исторических комплексов (набегало по 20 тыс. шагов в день).

Сам лайнер представляет собой огромный 14-палубный развлекательный центр, где есть все, что пожелает душа туриста: рестораны, казино, футбольная и баскетбольная площадки, поле для гольфа, настольный теннис, детская зона, бассейны, джакузи, бары, магазины дьюти-фри и даже театр.

Времяпрепровождение на лайнере чем-то напоминает классический отдых в Турции и Египте, но с некоторыми нюансами. Например, у нас была европейская кухня. Если готовили пиццу, то мы наблюдали все этапы ее приготовления. На ужин в ресторане был большой выбор таких блюд, как лазанья, тортеллини, паэлья, гаспачо. Каждый вечер мы посещали театр, где выступали реальные артисты с подготовленными номерами.

Также на верхней палубе лайнера был большой экран, где транслировали чемпионат Европы по футболу, а романтики могли любоваться закатами.

Где успели побывать за время круиза?

Ибица. Славится великолепной природой, прекрасными пляжами и бурной ночной жизнью. Последний пункт пришлось отложить из-за детей, но в остальном время мы провели отлично. Много тусовались на море: вода там теплая и чистейшая.

Кальяри на Сардинии. Много гуляли пешком по городу. Посетили Дворцовую площадь, бастион Сен-Реми с красивыми панорамными видами на город, ботанический сад и римский амфитеатр. Кальяри поразил своими старинными постройками, как будто переносишься в другое столетие. Узкие улочки, мощеные дорожки, много церквей — все это нам очень понравилось.

Рим. От портовой локации до города добирались на скоростной электричке. Посетили величественный Колизей, Римский форум, Ватикан и Борго — один из самых узнаваемых районов города. Конечно, для знакомства с архитектурой и достопримечательностями Рима одного дня недостаточно, но мы успели посмотреть главное.

Генуя. Посетили центральную площадь Феррари со старинными особняками, рыбацкий район Боккадассе, старый порт, огромный трехмачтовый фрегат «Нептун» — копию испанского галеона XVII века, которую построили для кинофильма «Пираты». Для исследования города пользовались фуникулерами.

Канны на Лазурному берегу. Впечатления неоднозначные — показалось, что все очень компактно и лаконично, но в то же время архитектура и в целом атмосфера создают особое настроение. Несмотря на пасмурную погоду, прогулялись по набережной Круазет, увидели Аллею звезд, посетили музейный комплекс де ля Кастр.

Часть вторая. Море, солнце, пляж, футбол и снорклинг

Основные затраты на семью на 8 дней:

- аренда авто Барселона — Жирона — Эскала — 160 евро;

- аренда апартаментов — 500 евро.

Самой Барселоне мы уделили один день. Посетили музей Camp Nou футбольного клуба «Барселона», где находятся важнейшие трофеи, и знаменитый храм La Sagrada Família, который строят с 1882 года. Конечно, нельзя не отметить огромное количество людей и большие очереди для посещения церкви.

Что касается пляжного отдыха, то в этом деле мы бывалые туристы. Апартаменты и авто арендовали при помощи известных онлайн-сервисов. Жили в небольшом городе Эскала, но много путешествовали по побережью Коста-Брава.

Пляжи чистые, песчаные, широкие — с отличным променадом и большим количеством кафе, магазинчиков, торговых площадок. Понравился природный парк «Монгри» с интересной растительностью, дремучим лесом и скалами. Там мы отлично провели время в том числе во время снорклинга. Видели розовых медуз, полосатиков и рыбу-попугая.

Часть третья. Музеи и прогулка по узким каналам Амстердама

Основные затраты на семью на 5 дней:

- самолет Ryanair Жирона — Эйндховен — 200 евро на четверых;

- жилье и транспорт — бесплатно.

Посещение Нидерландов было для нас обязательным пунктом. Во-первых, там живут родственники, а во-вторых, нужна была отметка для визовой истории. Здесь мы посетили множество красивых локаций и музеев, исторический комплекс мельниц, исследовали районы, где находятся крупные международные организации, а также провели время на побережье Северного моря.

Лично я был впечатлен музеем искусств «Рейксмузеум», где представлены картины Ван Гога, Рембрандта и других известных художников и скульпторов. Музей настолько большой, что ценителям искусства понадобится несколько дней для просмотра и изучения всех экспозиций.

Понравился музей Лаувмана — один из лучших автомобильных музеев Европы, где собрана большая коллекция раритетных машин от истоков до моделей конца ХХ века. Очень удобно построены тематические залы и тщательно продумана навигация. Я не являюсь фанатом автомобилей, но с большим интересом просматривал каждую экспозицию. В коллекции машин периода Второй мировой войны можно увидеть автомобиль Уинстона Черчилля, немецкую автоамфибию «Амфикар» 1967 года, кадиллак короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. Жемчужинами выставки спортивных автомобилей являются антикварные модели Ferrari, Maserati и Alfa Romeo, а коллекция роскошных автомобилей представлена Bugatti, Rolls-Royce и Mercedes-Benz.

Также рекомендуем взять в аренду катер и насладиться прогулкой по узким каналам Амстердама, управляя штурвалом самостоятельно (60 евро за два часа). Предварительно нужно подготовить сервировку стола — фрукты, напитки, шоколад.

Как добирались домой:

- самолет Ryanair Эйндховен — Варшава Модлин — 230 евро на четверых;

- электричка из аэропорта на вокзал — 14 евро;

- автобус Intercars Варшава — Минск — 130 евро.

Лайфхаки для путешественников. Наш опыт

Визы. Наверняка у каждого есть знакомые, друзья, родственники, которые живут в Европе и имеют ВНЖ. В моем случае визы мы получили в немецком посольстве — по приглашению от родственников, проживающих в Нидерландах. Записывались в марте 2023 года — и нас пригласили в посольство в ноябре. На сайте подробно расписан необходимый комплект документов, также в телеграм-канале есть дополнительная информация. Визу получили на год. Стоило это нам 35 евро на человека, детям до 12 лет — бесплатно.

Оплата онлайн. Конечно, из-за санкций были определенные трудности с оплатой жилья и авто, но при помощи VPN они решались. Чтобы исключить двойные и тройные конверсии и потери на курсовых разницах, мы пользовались валютной картой (при оплате в евро, долларах). На данный момент валютные карты в Европе работают без проблем, но все же советуем иметь карты нескольких банков, а также наличные.

Транспорт. Советуем потратить время на мониторинг цен, чтобы купить билеты на самолет без суеты и лишних эмоций. Как нам показалось, 50−60 евро — приемлемая цена для лоукостерных полетов по Европе.

Арендовать авто рекомендуем онлайн и заранее. Мы выбирали по цене и не брали никаких дополнительных услуг (франшиза, залоговый платеж, навигатор, детское кресло, коробка-автомат, дополнительный водитель и т.д.). При получении машины следует зафиксировать на фото и видео все текущие повреждения и по возможности отметить их в договоре. Вообще, бизнес по аренде авто в Европе настолько налажен, что не стоит беспокоиться о ночных или ранних утренних вылетах. Ключи мы оставили в обычном неприметном ящике для ключей, без осмотра машины со стороны компании.

Отмечу, что в крупных городах Испании существует большая проблема с парковками, даже платные бывало сложно найти. Для этого используйте навигаторы с актуальными картами и заранее отмеченными точками для посещения. А в Барселоне мы с удовольствием пользовались общественным транспортом и семейными проездными — это удобно и выгодно.

Связь. Удобно использовать eSIM — сейчас много вариантов с различными условиями. Мы пользовались пакетом «Европа+» (43 страны и 3 ГБ — $ 4,99) на 45 дней с возможностью продления и увеличения трафика.

Проживание. Обычно мы берем апартаменты с кухней, стиральной машиной и кондиционером. Это очень актуально, когда едешь в путешествие с детьми. Пользуемся онлайн-сервисами, переписываемся с арендодателями. Считаем, что в Испании вполне реально найти достойные варианты за 50 евро в пяти минутах от моря.

Питание. Тут все индивидуально. За перекусы в кафе мы платили по 10−15 евро на человека без напитков. Цены в испанских магазинах, как нам показалось, сопоставимы с нашими. Мы старались есть побольше разнообразных фруктов: папайя (2,5 евро за 1 кг), манго (4 евро за 1 кг), драконий фрукт (7 евро за 1 кг), канарские бананы, местные арбузы и дыни (1−3 евро за 1 кг). В Нидерландах стоимость жизни подороже: те же самые продукты значительно отличались по цене. Комбо-сет с бигмаком продается в центре Амстердама за 13 евро. Килограмм свинины стоит 10−15 евро, курицы — 8−10 евро, маленькую головку сыра «Гауда» в супермаркете можно купить за 10 евро.

Культурная программа. В среднем на самые популярные локации билеты стоили по 20 евро. Покупка билетов онлайн позволяет сэкономить от 3 евро с одного билета, часто бывают скидочные и даже бесплатные дни. В Нидерландах, например, мы пользовались музейными картами, которые покупаются на год (с ними большинство музеев можно посещать бесплатно). В футбольном музее Барселоны в четверг были 30%-ные скидки, при покупке онлайн стоимость была всего 19 евро (обычная цена — 28 евро). Посещение океанариума обошлось на четверых в 77 евро (с учетом детских билетов и покупки через официальный сайт).

Английский язык. В наше время, конечно, положено его знать, хотя можно обойтись и онлайн-переводчиками. Старшего ребенка я мотивировал, чтобы он пытался общаться (спрашивал, как подзарядить телефон, узнавал стоимость услуг, интересовался программой мероприятия и т.д.). Младший со знанием 5+ слов умудрился даже подружиться с испанским мальчиком и весело провести время на пляже.

Запомнился случай в Генуе. Общались там с местным пенсионером по поводу фуникулера (на вид обычный дедушка), при этом он отлично объяснялся на английском языке, а в какой-то момент перешел на чистейший французский. Для меня это был полнейший восторг!

И самый главный совет: отпуск, отдых и даже выходные дни желательно планировать со сменой обстановки. Это не обязательно должна быть Европа или Турция, отлично провести время и набраться новых эмоций можно и у бабушки в деревне. Основное правило — выходить из зоны комфорта, не бояться менять предпочтения и пробовать что-то новое.

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