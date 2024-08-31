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«Было всего две семечки»: Житель Ратомки вырастил тыкву весом 315 килограммов

  • 31.08.2024, 18:32
«Было всего две семечки»: Житель Ратомки вырастил тыкву весом 315 килограммов

Все началось с неофициального соревнования.

В прошлом году Роман увидел новость о том, что житель Бреста вырастил на своем участке тыкву весом почти полтонны. Фотографии золотистого гиганта, вальяжно лежащего на солнце, никак не выходили у мужчины из головы, пишет «Онлайнер».

Очень скоро ботаническое восхищение переросло в решение: взрастить собственную царь-тыкву, а еще лучше — побить брестский рекорд.

Благо Роман живет в Ратомке в своем доме, участок есть, а значит, и свободное место найдется. Изучив теоретическую часть, мужчина взялся за дело.

— Обычная тыква до такого размера никогда не вырастет. Нужен специальный сорт — «Атлантик гигант». Вывели его в Америке, оттуда семена попали в Россию, а потом уже из России — к нам. У меня было всего две семечки. Одну посадил поближе к дому, на солнце. Другую, запасную, — в конце участка, — рассказывает Роман.

Мужчина признается, что уход за тыквой-гигантом нужен особенный: без внимания и обильного полива настоящая красавица не вырастет. А еще, берясь за такую фитозадачу, надо понимать, что всего одна тыква займет около 20 «квадратов» земли: от основного ствола растения отходят многочисленные пасынки, которые надо укоренять. Благодаря такой разветвленной системе тыква получает множество источников питания. И растет, растет, растет. Впрочем, опасаться, что тыква захватит весь участок, не стоит: процесс ее распространения контролируемый.

— Вес моей тыквы примерно 315 килограммов. Выросла она такой примерно за 50 дней. Поднимать и ставить на весы плод не понадобилось. Существуют специальные таблицы, которые позволяют переводить размер в вес. Мой расчетный как раз такой. Думаю, если реально взвесить, разбежка будет небольшая — килограммов пять.

На самом деле моя тыква могла вырасти еще больше. Но я пропустил момент, когда основная плеть слишком натянулась, тыква попросту оторвалась и перестала как следует питаться, а значит, и прибавлять в весе.

В следующем году продолжу эксперимент и все-таки постараюсь вырастить такую тыкву, чтобы побить существующий рекорд в полтонны. Благо семечки, которые выросли в этой тыкве, пригодны для дальнейшего использования, — вдохновлен Роман.

Какова же дальнейшая судьба тыквы? Мужчина признается, что ради шутки думал сделать для дочки карету. А если серьезно, то в ближайшие месяцы все друзья и родственники Романа будут обеспечены «тыквенным набором»: хватит и на каши, и на пироги, и на соки.

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