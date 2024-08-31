В Бресте взбунтовались водители, застрявшие на границе 6 31.08.2024, 18:46

6,064

Обстановка накалена.

Белорусы, вынужденные томиться в очереди на границе с Польшей, предложили свое решение проблемы. Мнения собрал «Автобизнес».

«Странно, что ни Белтаможсервис, ГПК и другие госорганы не воспользуются этой ситуацией. Уже давно можно было разрядить обстановку на границе, сделав платный канал. Те, кому действительно нужно проехать быстрее, будут готовы заплатить, а как правило, это семьи, люди с детьми (старше трех лет)», – пишет брестчанин в одном из пабликов в Telegram.

«Ситуация может решиться на самом деле тем же Белтаможсервисом за один день.

Сделать просто выдачу своеобразного номерка в будках при заезде в ЭКО. Заехал, техпаспорт вбили, 12 рублей оплатил, номер в очереди получил и поехал по своим делам. Брестские домой, гости города – в гостиницы, квартиры, кафешки. Очередь подходит, уведомление получил и поехал сразу к белорусским пограничникам.

И не надо километровые колейки в лес, полные отстойники и т.д.», – конкретизирует другой подписчик.

Тем не менее белорусы понимают, кто на самом деле виноват в сложившейся ситуации — режим Лукашенко.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com