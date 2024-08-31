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В Бресте взбунтовались водители, застрявшие на границе

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  • 31.08.2024, 18:46
  • 6,064
В Бресте взбунтовались водители, застрявшие на границе

Обстановка накалена.

Белорусы, вынужденные томиться в очереди на границе с Польшей, предложили свое решение проблемы. Мнения собрал «Автобизнес».

«Странно, что ни Белтаможсервис, ГПК и другие госорганы не воспользуются этой ситуацией. Уже давно можно было разрядить обстановку на границе, сделав платный канал. Те, кому действительно нужно проехать быстрее, будут готовы заплатить, а как правило, это семьи, люди с детьми (старше трех лет)», – пишет брестчанин в одном из пабликов в Telegram.

«Ситуация может решиться на самом деле тем же Белтаможсервисом за один день.

Сделать просто выдачу своеобразного номерка в будках при заезде в ЭКО. Заехал, техпаспорт вбили, 12 рублей оплатил, номер в очереди получил и поехал по своим делам. Брестские домой, гости города – в гостиницы, квартиры, кафешки. Очередь подходит, уведомление получил и поехал сразу к белорусским пограничникам.

И не надо километровые колейки в лес, полные отстойники и т.д.», – конкретизирует другой подписчик.

Тем не менее белорусы понимают, кто на самом деле виноват в сложившейся ситуации — режим Лукашенко.

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