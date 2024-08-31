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«Уничтожают своих же»: россияне стирают с лица земли Суджу

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  • 31.08.2024, 18:56
  • 5,674
«Уничтожают своих же»: россияне стирают с лица земли Суджу

Город забрасывают авиационными бомбами.

Несмотря на то, что город Суджа Курской области РФ находится в тылу, россияне стирают его с лица земли: забрасывают управляемыми авиационными бомбами, обстреливают артиллерией и дронами-камикадзе, сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.

«Уничтожают своих же», - говорится в сообщении.

Отмечается, что 30 августа российская бомба попала в местный детский сад, кроме того, вражеская авиация нанесла в Судже удары по домам в частном секторе.

«Из около 5 тысяч местных в городе осталось около двухсот гражданских людей, которым, согласно нормам международного гуманитарного права, помогают украинские военные. Подавляющее большинство оставшихся - люди пенсионного возраста. Как один, они говорят по-русски, что «власть ни о чем не предупреждала: нас здесь бросили», - сообщили в ВСУ.

Также сообщается, что на днях представители новой украинской военной комендатуры наладили водоснабжение в Судже, чтобы местное население имело доступ к питьевой воде.

«Ранее благодаря нашим военным данная проблема решалась с помощью водовозов и грузовиков с многокубовыми емкостями. Медицинскую помощь гражданским в Судже тоже оказывают украинские военные».

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