«Уничтожают своих же»: россияне стирают с лица земли Суджу

«Уничтожают своих же»: россияне стирают с лица земли Суджу8
- 31.08.2024, 18:56
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Город забрасывают авиационными бомбами.
Несмотря на то, что город Суджа Курской области РФ находится в тылу, россияне стирают его с лица земли: забрасывают управляемыми авиационными бомбами, обстреливают артиллерией и дронами-камикадзе, сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.
«Уничтожают своих же», - говорится в сообщении.
Отмечается, что 30 августа российская бомба попала в местный детский сад, кроме того, вражеская авиация нанесла в Судже удары по домам в частном секторе.
«Из около 5 тысяч местных в городе осталось около двухсот гражданских людей, которым, согласно нормам международного гуманитарного права, помогают украинские военные. Подавляющее большинство оставшихся - люди пенсионного возраста. Как один, они говорят по-русски, что «власть ни о чем не предупреждала: нас здесь бросили», - сообщили в ВСУ.
Также сообщается, что на днях представители новой украинской военной комендатуры наладили водоснабжение в Судже, чтобы местное население имело доступ к питьевой воде.
«Ранее благодаря нашим военным данная проблема решалась с помощью водовозов и грузовиков с многокубовыми емкостями. Медицинскую помощь гражданским в Судже тоже оказывают украинские военные».