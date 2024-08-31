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Житель Барановичей назвал ГУБОПиК экстремистским формированием

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  • 31.08.2024, 19:01
  • 4,542
Житель Барановичей назвал ГУБОПиК экстремистским формированием

Лукашисты правды испугались.

ГУБОПиК задержал жителя Барановичей, который якобы писал комментарии в отношении силовиков. Видео с мужчиной появилось в приближенном к ним телеграм-канале.

— Задержан сотрудниками ГУБОПиК за написание в телеграм-чатах комментариев, — говорит в «покаянном» видео житель Барановичей. — Подразделение ГУБОПиКа в сообщениях называл экстремистским формированием.

По какой статье задержан белорус и какой его процессуальный статус, неизвестно.

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