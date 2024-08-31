Житель Барановичей назвал ГУБОПиК экстремистским формированием

Житель Барановичей назвал ГУБОПиК экстремистским формированием4
- 31.08.2024, 19:01
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Лукашисты правды испугались.
ГУБОПиК задержал жителя Барановичей, который якобы писал комментарии в отношении силовиков. Видео с мужчиной появилось в приближенном к ним телеграм-канале.
— Задержан сотрудниками ГУБОПиК за написание в телеграм-чатах комментариев, — говорит в «покаянном» видео житель Барановичей. — Подразделение ГУБОПиКа в сообщениях называл экстремистским формированием.
По какой статье задержан белорус и какой его процессуальный статус, неизвестно.