Как Япония вошла в мировую элиту 31.08.2024, 19:08

Япония — страна, имеющая уникальный опыт восстановления.

Все войны рано или поздно заканчиваются. Как именно — зависит от многих факторов. Это может быть безоговорочная капитуляция, как в случае с фашистской Германией; капитуляция с некоторыми предостережениями, как в случае с имперской Японией; на условиях фактического неограниченного по времени прекращения огня (перемирия), как это произошло в Корейской войне.

После войн государства-участники могут оставаться разделенными (Западная и Восточная Германия, Северная и Южная Корея), с частью территории, незаконно оккупированной одной из сторон (Северные территории Японии). В обмен на мир некоторые государства теряли территории, как Финляндия, некоторым впоследствии удалось объединиться с временно утраченной частью (Германия), пишет для zn.ua Сергей Корсунский.

Вместе с тем исторический опыт показывает, что, с точки зрения будущего развития, важны не столько правовые границы окончания войны, сколько наличие точного плана восстановления, соответствующих политико-экономических условий и воли реализации этого плана. Сегодня все еще сложно предвидеть, когда именно наступит день победы Украины, и на каких условиях закончится война против российского фашизма. Но уже наверняка можно сказать, что задача послевоенного восстановления Украины по сложности не будет иметь аналогов в современной истории.

Когда возникают цели такого масштаба, следует обратить внимание на опыт других стран. Мы много слышали о «Плане Маршалла» по послевоенному восстановлению Европы, хотя до сих пор не все осознают, что американская программа восстановления касалась в большей степени Британии и Франции, чем Италии и Западной Германии. На самом деле это был комплексный план США по преобразованию Европы в безопасный континент, объединенный экономическими и политическими целями (как, скажем, устранение коммунистов из всех структур власти), а также системой коллективной безопасности.

На современном историческом этапе трудно ожидать повторения такой конструкции относительно Украины, которая ведет переговоры о вступлении в ЕС и хочет стать членом НАТО. Зато есть и другие примеры, хотя и в несколько отдаленной части мира — Восточной Азии.

Япония — страна, имеющая уникальный опыт восстановления после масштабных разрушений. Несколько раз на протяжении последнего столетия эта страна восстанавливала свою инфраструктуру и экономику после природных катастроф и Второй мировой войны. Именно в Японии была разработана так называемая восточноазиатская модель экономики, которая не только подняла послевоенную Японию, но и пригодилась в развитии Южной Кореи, Вьетнама и Китая, когда они сами выходили из длительных и кровавых гражданских конфликтов, которые происходили не без участия внешних сил.

Опыт Японии достоин изучения сразу по двум причинам: и потому, что он сам по себе содержит много интересных элементов, и потому, что Япония потенциально является одним из мощнейших участников будущего восстановления Украины. Процесс подготовки к этому процессу уже запущен, так что полезно обратить внимание на то, как восстановление и возрождение происходили в этой стране в не таком далеком прошлом.

1 сентября 1923 года землетрясение невероятной силы полностью разрушило крупнейшие мегаполисы Японии — Токио и Иокогаму. В пожаре погибли более ста тысяч людей, сгорели около пятисот тысяч зданий, сотни промышленных предприятий. Была разрушена инфраструктура, дороги, порты, железная дорога. Перед правительством страны возникла необходимость как можно быстрее обеспечить восстановление нормальной жизни. Главный вопрос был таким: восстанавливать все так, как было до стихийного бедствия (ведь права собственности на здания и землю под ними никто не отменял), или спланировать все заново?

В условиях тотального дефицита ресурсов было принято решение строить новый Токио и новую Иокогаму так, чтобы сделать невозможной будущую гибель людей в пожарах, с широкими дорогами и инфраструктурой, которая бы удовлетворяла потребности общин в разных районах города.

Токио разбили на относительно небольшие территориальные единицы, в каждой из которых создали общественный совет при участии местных жителей и муниципальной власти, и именно этим советам предоставили право определять, как именно лучше всего планировать данную территорию, какие социальные объекты строить, на какие средства. Значительные ресурсы были получены в результате отчуждения 10% земель, которые находились в частной собственности, в интересах всей общины. Нынешний Токио — крупнейший мегаполис мира — его спланировали именно тогда, хотя и с корректировками вследствие трагических событий Второй мировой.

После Второй мировой войны Япония лежала в руинах. Было утрачено более трети ВВП, уничтожены десятки городов, в частности значительная часть Токио и Иокогамы, Хирошима, Нагасаки, Окинава, почти три миллиона японцев погибли. Следует потратить время и квалифицированно изучить вопрос, как именно планировалось и происходило восстановление этих городов и территорий. Не все удавалось сразу и реализовывалось безошибочно. Но весьма интересны выводы, которые со временем сделали японцы, когда в результате напряженной работы правительства, общественности и деловых кругов, при содействии США и других стран Япония начала восхождение к мировой элите и удивительно быстро достигла невиданных до тех пор темпов экономического развития. Позднее опыт Японии применили в Южной Корее, в значительной мере — во Вьетнаме, а впоследствии — и в КНР.

Прежде всего, в послевоенном восстановлении Японии и других стран Восточной Азии ключевую роль играли правительства, государственные учреждения. Финансирование, координация, создание благоприятных условий для развития частного сектора, внешнего торгового режима для налаживания экспорта — все эти вопросы решали именно правительственные структуры. Оказалось, что в условиях фактически уничтоженной экономики и нестабильной национальной валюты частным компаниям, даже крупнейшим и мощнейшим, было почти невозможно привлекать кредитные ресурсы. В то же время государство-суверен могло опираться на межгосударственные договоренности и гарантии и тем самым способствовать притоку в экономику внешнего финансирования.

Другое дело, что были сделаны беспрецедентные шаги по эффективному использованию этих средств для восстановления промышленной базы, которую впоследствии передали в частные руки. Например, было принципиальное решение, что финансирование будет направляться прежде всего в секторы, которые обеспечивают максимальный экспорт (Япония импортирует почти 100% энергоресурсов и 70% продовольствия), и вместе с тем достигнуты договоренности с США и другими странами относительно особо благоприятного внешнеторгового режима.

Внутренняя политика правительства была направлена на эффективное взаимодействие с регионами и местной властью, чтобы и там создавались рабочие места, нормальные условия существования, дабы удержать людей. Таким образом старались избежать чрезмерной концентрации рабочей силы в городах. Одновременно делали значительные инвестиции в социальную инфраструктуру, прежде всего в образование. Правительство четко осознавало, что успешность восстановления зависит от качества рабочей силы, а народ должен видеть результаты общих усилий, чувствовать улучшение жизни и стабилизацию критических элементов — обеспечение продовольствием, водой, электроэнергией.

Поначалу значительную поддержку предоставляли США, включительно с поставкой продовольствия и медикаментов (это выглядит как шутка, но, например, именно тогда американцы научили японцев есть бутерброды, до тех пор этот вид еды в Японии был неизвестен). Частный бизнес в значительной мере вел социально ориентированную политику, направленную на повышение общего благосостояния, а не для получения максимальных прибылей. Правительство строго придерживалось принципа честной конкуренции как на внутреннем рынке, так и на внешних, вполне справедливо считая ее мощным инструментом повышения качества продукции, которую начала производить промышленность.

Эффективная деятельность правительства, согласие между государственными структурами и народом были следствием принятия новой послевоенной конституции Японии, которая четко и сбалансировано определила полномочия структур власти, установила режим избирательной демократии, механизмы взаимодействия правительства и парламента, деятельности политических партий. Выдающуюся роль в создании конституции Японии, которая действует и сейчас, сыграли Соединенные Штаты. Кроме того, были приложены особые усилия, чтобы привлечь для работы в правительстве профессиональных и патриотически настроенных государственных служащих, имеющих необходимые знания и опыт, приобретенные в странах Европы во время реставрации Мэйдзи.

Серьезным испытанием для Японии стало мощное землетрясение Аваджи-Ханшин, которое в 1995 году разрушило значительную часть крупного промышленного города Кобе. Опыт преодоления последствий этого землетрясения был положен в основу национальных рекомендаций о действиях служб спасения и местной власти в условиях экстремальной нагрузки. Этот опыт пригодился, когда Япония четвертый раз за последние сто лет восстанавливала разрушенную инфраструктуру, на этот раз в регионе Тохоку, который сильно пострадал от землетрясения и цунами 2011 года.

Последствием катастрофы стала гибель около 20 тысяч людей, авария на АЭС Фукушима-Даичи, загрязнение значительных территорий, которые использовались для аграрного производства. Также возникла необходимость во временном приюте для сотен тысяч людей, потерявших свои жилища. Встал вопрос, какие именно шаги являются самыми эффективными в восстановлении разрушенного жилья, больниц, школ.

Вывод, который содержится в отчетах комитетов по восстановлению, весьма очевиден: прежде всего надо строить временное жилье и элементарную социальную инфраструктуру, где будут жить те, кто будет восстанавливать разрушенное. Далее необходимо осуществлять планирование с учетом опыта катастрофы, например насчет возможного пересмотра организации системы водоснабжения и канализации в населенных пунктах, распределенной электрогенерации, выбора материалов для строительства определенных сооружений, и уже потом строить.

Япония и другие страны Восточной Азии смогли преодолеть последствия разрушительных войн и природных катастроф, поскольку действовали профессионально и решительно. Со временем они вышли в мировые лидеры экономического развития. Мы должны повторить и превзойти их успех.

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