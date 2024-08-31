Стала известна правда про «инновационные подходы» на БелЖД 1 31.08.2024, 19:34

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В отсутствие кадров начальники идут «во все тяжкие».

На БЖД уже сложилась катастрофическая ситуация с кадрами практически по всем основным профессиям.

«Сообщество железнодорожников Беларуси» отмечает, что получает тому всё новые и новые подтверждения.

Как отмечено, рукотворный руководителями кризис затронул фактически все основные специальности, и в особенности те, которые напрямую связаны с осуществлением перевозочного процесса (основной функции БЖД) и обеспечением безопасности движения.

А проводимая на БЖД программа так называемой «оптимизации», призванная улучшить финансовое положение БЖД в условиях сокращения перевозок, «гармонично» дополнила критический эффект.

Не хватает всех: «движенцев, грузовиков, локомотивщиков, вагонников, сцбистов, путейцев» и всех иных работников и специалистов. А про нужную квалификацию большинства имеющихся и говорить не приходиться.

Тем не менее сейчас специалисты решили коснуться вопроса катастрофической нехватки работников локомотивного хозяйства (Т) БЖД – локомотивных бригад: машинистов и помощников машиниста.

В текущем году это из месяца в месяц (из квартала в квартал) нехватка кадров непрерывно приводит к увеличению количества случаев срыва грузовых поездов с графика.

Локомотивные депо БЖД не могут обеспечить выдачу необходимого количества локомотивных бригад под имеющееся ежесуточное количество поездов. И это происходит в ситуации, когда имеет место снижение объёмов перевозок.

«Озаботясь» подобным положением дел в курируемом хозяйстве, заместитель начальника БЖД Якобсон А.Л. «решил» провести совещание. Которое и состоялось 29.07.2024 под его же председательством. Рассматривались вопросы обеспечения перевозочного процесса, использования рабочего времени локомотивных бригад и укомплектованности их штата, по результатам чего был «выпущен» протокол №194 от 31.07.2024.

Среди прочего руководство Белорусской железной дороги поручило реализовать возможность обучения и последующего привлечения женщин к работе в локомотивных депо БЖД в качестве помощников машиниста и машинистов.

В действующих документах БЖД в настоящее время нет прямого запрета на допуск женщин к обучению и последующей работе в качестве члена локомотивной бригады. Но в более ранних редакциях Правил технической эксплуатации (ПТЭ) такое положение было. Однако на данный момент не созданы условия для воплощения этой возможности.

К такому решению «крепких хозяйственников» от железной дороги подтолкнула катастрофическая нехватка работников и низкий интерес к вакансиям.

Следующими также неподготовленными решениями, направленными на снижение дефицита локомотивных бригад, являются идеи по расширению масштабов обслуживания поездов машинистами без помощников машиниста («в одно лицо») и сокращения стажа, необходимого для перевода на более ответственный и сложный участок работы.

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