Белорусский пловец Бокий взял третье «золото» на Паралимпийских играх в Париже 31.08.2024, 20:09

Пловец выиграл финальный заплыв на 400 метров вольным стилем.

В решающем заплыве на 400 метров вольным стилем в разряде S13 на Паралимпийских играх-2024 в Париже белорусский пловец Игорь Бокий показал лучшее время — 3.58,37, сообщает «Прессбол».

Это уже 19-я золотая награда белоруса на Паралимпийских играх и третье золото Бокого в Париже.

Серебро завоевал француз Алекс Порта (4.00,21), бронза у француза Килиана Порта (4.05,99).

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