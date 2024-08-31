закрыть
31 августа 2024, суббота, 20:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусский пловец Бокий взял третье «золото» на Паралимпийских играх в Париже

  • 31.08.2024, 20:09
Белорусский пловец Бокий взял третье «золото» на Паралимпийских играх в Париже

Пловец выиграл финальный заплыв на 400 метров вольным стилем.

В решающем заплыве на 400 метров вольным стилем в разряде S13 на Паралимпийских играх-2024 в Париже белорусский пловец Игорь Бокий показал лучшее время — 3.58,37, сообщает «Прессбол».

Это уже 19-я золотая награда белоруса на Паралимпийских играх и третье золото Бокого в Париже.

Серебро завоевал француз Алекс Порта (4.00,21), бронза у француза Килиана Порта (4.05,99).

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Орать во всю глотку
Орать во всю глотку Ирина Халип
Три моста космической пехоты
Три моста космической пехоты Владимир Халип
Эта фотография потрясла мир
Эта фотография потрясла мир Александр Роднянский
Преступное промедление
Преступное промедление Леонид Невзлин