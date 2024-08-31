Белорусский пловец Бокий взял третье «золото» на Паралимпийских играх в Париже
- 31.08.2024, 20:09
Пловец выиграл финальный заплыв на 400 метров вольным стилем.
В решающем заплыве на 400 метров вольным стилем в разряде S13 на Паралимпийских играх-2024 в Париже белорусский пловец Игорь Бокий показал лучшее время — 3.58,37, сообщает «Прессбол».
Это уже 19-я золотая награда белоруса на Паралимпийских играх и третье золото Бокого в Париже.
Серебро завоевал француз Алекс Порта (4.00,21), бронза у француза Килиана Порта (4.05,99).