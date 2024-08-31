Военный эксперт: ВСУ феерично уничтожают колонны россиян и мосты в Курской области 31.08.2024, 20:16

Украинские военные перерезают логистику россиян.

Украинские воины перерезают логистику россиян в Курской области. Также украинские защитники разбивают вражеские колонны, буквально выжигая их.

Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан в оперативной сводке для «24 Канала» подчеркнул, что бить по переправам и вражеским колоннам в Курской области лучше всего с помощью авиации.

Как украинские пилоты бомбят мосты на Курщине

Свитан отметил, что Силы обороны начали операцию в Курской области с подавления системы ПВО врага. Поэтому наши летчики могут заходить и работать на данной территории. Авиабомбы GBU-39 и GBU-62 используют, в частности, для уничтожения российских переправ. Они являются довольно высокоточным оружием.

Также, по его словам, эти авиабомбы используют для ударов по расположению россиян, оказавшихся в неком оперативном "котле", ведь украинские военные прижали их к реке Сейм. А там находится еще около 1 500 оккупантов.

- В принципе уничтожить россиян с помощью авиационных бомб – это, так сказать, цимус выполнения боевой задачи, – подчеркнул летчик-инструктор.

Именно так, отметил он, с самолетов нужно забрасывать противника авиабомбами, а потом уже наземные подразделения должны выполнять задачи в режиме зачистки.

Сокрушительные удары по колоннам россиян на Курщине

Полковник запаса предполагает, что уничтожение очередной российской колонны в Курской области является работой авиации или артиллерии. Поскольку украинской артиллерии там немного, оптимальным вариантом все же является удар с помощью авиации.

- Они не успевают никак отреагировать, когда заходят самолеты, – отметил Свитан.

Ведь, подчеркнул он, во время атаки скорость у самолета составляет от 600 до 900 километров в час. Это слишком большая скорость, чтобы захватчики успели отреагировать, поэтому от колонны ничего не остается.

Сейчас, добавил он, российские военные пытаются бежать колоннами, но в конце концов будут делать это пешком. В общем там надо пройти несколько километров, после чего еще придется переплывать Сейм.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com