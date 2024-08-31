Это уже не просто «черная метка»: может ли Путин пожертвовать Шойгу

Это уже не просто «черная метка»: может ли Путин пожертвовать Шойгу1
- 31.08.2024, 20:28
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Кремль сажает за решетку генералов, приближенных к экс-главе Минобороны.
В России продолжаются чистки среди людей, которые были приближенными к бывшему министру обороны Сергею Шойгу. Так, на днях арестовали генерала Попова, которого подозревают в мошенничестве. Сейчас в Кремле «копают» под Шойгу на полную.
Об этом подчеркнула в разговоре с «24 Каналом» российский политический аналитик Ольга Курносова, добавив, что до самого Шойгу российский диктатор также доберется, но чуть позже.
Кремль делает вид, будто борется с коррупцией
Курносова озвучила, что ситуация вокруг арестов среди силовиков позволяет отвлекать внимание российского общества от событий в Курской области. Кроме того, Кремль пытается продемонстрировать россиянам, что будто борется с коррупцией, а во всех провалах российской армии виноваты генералы.
- Арест Попова – это уже не просто «черная метка» Шойгу, не просто предупреждение, это знак, что Шойгу надо забиться в угол, сидеть там и не высовываться вообще. Вот как раз уже после Попова следующим может стать и сам Шойгу, – предположила Курносова.
Сейчас Шойгу занимает должность секретаря совбеза России, но это не сравнить с предыдущей должностью министра обороны, где он контролировал огромный поток финансов. Политический аналитик отметила, что Путин очень медленно расходится с людьми.
- Путь в никуда будет происходить маленькими шагами, пока что арестовывают тех, кто был вокруг Шойгу. Уверена, что из этих генералов выбивают показания на него. И когда это сделают, то уже с солидной папкой документов придут к Путину с вопросом, сажать за решетку Шойгу или нет, – отметила Курносова.
Российский эксперт считает, что, в зависимости от того, насколько в тот момент будет нужно найти виновного за очередные провалы российской армии на войне, может произойти так, что арестуют и самого Шойгу.