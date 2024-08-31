закрыть
31 августа 2024, суббота, 21:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Это уже не просто «черная метка»: может ли Путин пожертвовать Шойгу

1
  • 31.08.2024, 20:28
  • 3,356
Это уже не просто «черная метка»: может ли Путин пожертвовать Шойгу
Фото: Getty Images

Кремль сажает за решетку генералов, приближенных к экс-главе Минобороны.

В России продолжаются чистки среди людей, которые были приближенными к бывшему министру обороны Сергею Шойгу. Так, на днях арестовали генерала Попова, которого подозревают в мошенничестве. Сейчас в Кремле «копают» под Шойгу на полную.

Об этом подчеркнула в разговоре с «24 Каналом» российский политический аналитик Ольга Курносова, добавив, что до самого Шойгу российский диктатор также доберется, но чуть позже.

Кремль делает вид, будто борется с коррупцией

Курносова озвучила, что ситуация вокруг арестов среди силовиков позволяет отвлекать внимание российского общества от событий в Курской области. Кроме того, Кремль пытается продемонстрировать россиянам, что будто борется с коррупцией, а во всех провалах российской армии виноваты генералы.

- Арест Попова – это уже не просто «черная метка» Шойгу, не просто предупреждение, это знак, что Шойгу надо забиться в угол, сидеть там и не высовываться вообще. Вот как раз уже после Попова следующим может стать и сам Шойгу, – предположила Курносова.

Сейчас Шойгу занимает должность секретаря совбеза России, но это не сравнить с предыдущей должностью министра обороны, где он контролировал огромный поток финансов. Политический аналитик отметила, что Путин очень медленно расходится с людьми.

- Путь в никуда будет происходить маленькими шагами, пока что арестовывают тех, кто был вокруг Шойгу. Уверена, что из этих генералов выбивают показания на него. И когда это сделают, то уже с солидной папкой документов придут к Путину с вопросом, сажать за решетку Шойгу или нет, – отметила Курносова.

Российский эксперт считает, что, в зависимости от того, насколько в тот момент будет нужно найти виновного за очередные провалы российской армии на войне, может произойти так, что арестуют и самого Шойгу.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Орать во всю глотку
Орать во всю глотку Ирина Халип
Три моста космической пехоты
Три моста космической пехоты Владимир Халип
Эта фотография потрясла мир
Эта фотография потрясла мир Александр Роднянский
Преступное промедление
Преступное промедление Леонид Невзлин