«Задремать во время операции - не такая уж редкость» 3 31.08.2024, 20:35

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Врач рассказал о том, в каком режиме приходится работать белорусским медикам.

Известный врач и активист Станислав Соловей рассказал BGmedia о том, как белорусским врачам приходится самим добывать знания и инструменты для того, чтобы лечить, — часто вопреки системе.

— Операции у нас были каждый день, когда есть дежурство, хотя, по идее, должны были быть и неоперационные дни.

Работа начиналась в 8.30. Выезжал я в 7.10. Так было проще из-за пробок. В 7.30 ты уже на работе, выпил кофе, быстренько поговорил с дежурным врачом, узнал, что происходит. Пролистал какие-то свои истории. Если есть время, быстренько подготовил выписки пациентов. Ты еще не сделал обход, но уже знаешь, кого хочешь выписать.

Я вдобавок подрабатывал как узист. Если есть какие-то непонятные пациенты, берешь их в УЗИ-кабинет, пока там нет штатного врача, и просматриваешь. Идешь на пятиминутку. Возвращаешься с пятиминутки в 9 утра и делаешь быстренько обход. И уходишь в операционную.

Крайне редко у нас была одна лапароскопия за смену, разве что если очень большая и долгая, четырех-пятичасовая. Чаще всего две лапароскопические операции, каждые по два-три часа, и параллельно 5–8 операций до 20 минут. Мы их называли «мелочи» (жаргонное название малых хирургических вмешательств. — Ред.).

«Гистероскопию можно делать, не приходя в сознание»

Если ты делаешь операцию сотый раз, то действуешь полностью на автомате. Если ассистируешь молодому коллеге, чуть более напрягаешься, чтобы он не накосячил. Гистероскопию (метод обследования матки при помощи эндоскопического оборудования. — Ред.) вообще можно делать, не приходя в сознание. Обычно задействованы два врача: один делает, другой пишет. По причине компьютеризации и буйности характера я зачастую делал это один. Пока пациентку будят и перекладывают, я успевал написать протокол операции и вклеить его.

Дальше куча писанины. Когда поступает пациент, заводишь историю, пишешь дневники, осмотр, выписки и проч. Новых, поступающих на операцию, осматриваешь, делаешь УЗИ. Потом бежишь в роддом, смотришь некоторых пациенток на УЗИ. Постоянно в движении.

Мы смеялись, что ковид — это время, когда мы наконец-таки начали нормально обедать. Чаще всего мы садились есть в конце дня, потому что ссобойки, которые притащил на работу, не будешь же домой забирать. Ешь и параллельно обсуждаешь работу.

«После работы приезжал домой, глушил двигатель и засыпал»

Как правило, все врачи, которые работают в стационаре, дежурят в ночь. Ты приходишь на работу в 8 утра в понедельник, днем работаешь как врач отделения, ночью — как дежурный врач, с утра остаешься и продолжаешь работать. Это повсеместная практика.

K черту законы — все так работают. Ты видишь это еще студентом. Многие преподаватели совмещают работу на кафедре и дежурства в больнице. Преподаватель приходит на занятия и говорит: «Я сегодня с ночи».

При мне было случаев шесть, когда ассистенты во время операций падали в обморок от жары и напряжения. Все зависит от характера дежурства. Одно дело — когда тебя никто не дергает. Другое — когда ты ванька-встанька. Я дежурил по приемнику (приемному покою. — Ред.) и двум отделениям. Плюс еще был консультантом у хирургов. Реально мог за ночь не сомкнуть глаз.

Идет стандартная операция, ты сидишь, тепло. Уже три часа дня, а ты не спал 30 часов. Если ты ассистент, твоя задача — замереть и не шевелиться, пока твой коллега что-то подшивает и т.д. Сидишь, сидишь, и хоп! — начинаешь засыпать.

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